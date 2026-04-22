Kultowy serial na finiszu. Widzowie i krytycy zgodni: Na to czekaliśmy

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 15:00
Karl Urban jako Billy Rzeźnik w piątym sezonie serialu "The Boys"/Materiały prasowe
Nastąpiła wyczekiwana premiera czwartego odcinka piątego sezonu globalnego hitu "The Boys", który nieuchronnie zbliża się do swojego wybuchowego finału. W finałowym sezonie ikoniczne już postaci z "The Boys" fani mogą oglądać już podczas ostatecznej konfrontacji. Gdzie można oglądać nowy odcinek serialu?

Czwarty odcinek piątego sezonu wielokrotnie nagradzanego statuetką Emmy serialu "The Boys" zadebiutował dziś, 22 kwietnia 2026 roku, w serwisie Prime Video. Kolejne odcinki będą pojawiać się na platformie co tydzień, aż do wybuchowego finału 20 maja 2026 roku.

Co się  wydarzy w finałowym sezonie?

W piątym i finałowym sezonie świat należy do Homelandera i jest całkowicie podporządkowany jego kapryśnym, egocentrycznym zachciankom. Hughie, Mother's Milk i Frenchie zostają uwięzieni  w "Obozie Wolności", a Annie próbuje zorganizować ruch oporu przeciw przytłaczającej sile Supków. Kimiko zniknęła bez śladu. Jednak gdy Butcher powraca, gotowy użyć wirusa, który zmiecie wszystkich Supków z powierzchni ziemi, uruchamia łańcuch wydarzeń, które na zawsze zmienią świat i każdego, kto w nim żyje. To punkt kulminacyjny. Wydarzy się coś naprawdę potężnego.

Pierwsze opinie o finałowym sezonie

Pojawiły się  już pierwsze opinie o finałowym sezonie "The Boys". Krytycy i fani są  zgodni: Na taki finał czekaliśmy. Na portalu Rotten Tomatoes aż 96 proc. recenzji jest pozytywnych.

Kto występuje w serialu?

Główne role w serialu grają Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit i Cameron Crovetti.

W czwartym sezonie do obsady dołączyli Susan Heyward, Valorie Curry i Jeffrey Dean Morgan.

 Kto stoi za serialem?

Serial "The Boys" powstał na podstawie bestsellerowego komiksu autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robertsona, którzy pełnią również funkcję producentów wykonawczych. Serial został stworzony przez producenta wykonawczego i showrunnera Erica Kripke.

Producentami wykonawczymi są także Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Michaela Starr, Paul Grellong, David Reed, Judalina Neira, Jessica Chou, Gabriel Garcia, Ori Marmur, Ken F. Levin oraz Jason Netter.

Serial "The Boys" jest produkowany przez Sony Pictures Television oraz Amazon MGM Studios we współpracy z Kripke Enterprises, Original Film i Point Grey Pictures.

