Nagła śmierć gwiazdora kultowych filmów. Patrick Muldoon zmarł w wieku 57 lat

Patrick Muldoon w latach 1992-1995 oraz 2011-2012 grał w amerykańskiej operze mydlanej "Dni naszego życia", emitowanej od połowy lat 60.

Kultowe filmy

Sławę wykraczająca poza uznanie fanów oper mydlanych przyniosły jednak aktorowi kinowe produkcje, jak science fiction "Żołnierze kosmosu" czy horror "Stygmaty".

Jego ostatnim filmem, w którym zagrał, był thriller "Dirty Hands" z Denise Richards i Michaelem Beachem.

Dwa dni przed śmiercią wyraził ekscytację na Instagramie, że pracuje nad nowym filmem "Kockroach" w reżyserii Matta Rossa, w którym wystąpią m.in. Chris Hemsworth i Alec Baldwin.

Filmografia Muldoona, licząca blisko 100 tytułów, to głównie kino klasy B.

Sukcesy produkcyjne

Gwiazdor odnosił także sukcesy jako producent, a najbardziej chwalonym filmem w jego dorobku producenckim był "Hazardzista" Paula Schradera.