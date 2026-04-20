Legendarny bohater wrócił. Nowy serial pogodził krytyków i widzów

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 14:00
"Robin Hood"
"Robin Hood"/Materiały prasowe
Wokół legendy o Robin Hoodzie z Sherwood powstało już kilkadziesiąt filmów i seriali. Jednak mit "księcia złodziei" nie przestaje fascynować filmowców i w polskiej telewizji już dziś pojawi się szósty odcinek najnowszej produkcji o szlachetnym banicie. Gdzie i o której godzinie oglądać amerykański serial zatytułowany po prostu "Robin Hood"?

Szósty odcinek nowego serialu "Robin Hood" z 2025 roku zostanie wyemitowany dziś, 20 kwietnia o godz. 21:00 na kanale Epic Drama. Kolejne z dziesięciu odcinków telewizja będzie pokazywać w każdy poniedziałek o tej samej godzinie.

O czym jest serial?

Po inwazji Normanów na Anglię w 1186 roku, syn saksońskiego leśnika Rob i córka normańskiego lorda Marian zakochują się w sobie i rozpoczynają wspólną walkę o wolność i sprawiedliwość. Gdy Rob zostaje przywódcą bandy zbuntowanych banitów działających w lesie Sherwood, Marian zaczyna szpiegować na normandzkim dworze. Rozwijają współpracę, aby pokrzyżować podłe plany rodziny królewskiej i zaprowadzić pokój w Anglii – ale działanie utrudnia im bezwzględny szeryf z Nottingham.

Kto występuje w filmie?

W Robin Hooda wciela się Jack Patten ("NCIS: Sydney", "Maszyna do zabijania"), postać Marian odgrywa Lauren McQueen ("Outlander: Krew z krwi", "Here. Poza czasem", "Władcy przestworzy"), szeryfa z Nottingham gra dwukrotny laureat BAFTA Sean Bean ("Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia", "Gra o tron", "Troja"), Małego Johna portretuje Marcus Fraser ("Transformers: Ostatni rycerz", "Eliksir młodości", "Kiedyś byłem sławny"), a Willa Szkarłatnego gra debiutujący Henry Rowley.

Kto stoi za filmem?

Twórcami nowego serialu o Robin Hoodzie są Jonathan English ("Żelazny rycerz") i John Glenn ("Nowe życie"). Obaj stanęli także za kamerą, a poza nimi reżyserami poszczególnych odcinków byli Orsi Nagypal ("Otwarty związek"), Debs Paterson ("Doktor Larsen") i Peter Webber ("Dziewczyna z perłą").

Świetne przyjęcie

Świat nie przestaje patrzeć z podziwem na Robin Hooda. Serial został świetnie przyjęty zarówno przez widzów, jak krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes 77 proc. tych pierwszych i 81 proc. tych drugich ocenia nowego "Robin Hooda" pozytywnie. Legenda żyje.

