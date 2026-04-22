Polacy pokochali ten serial wojenny. To już przedostatni odcinek hitu

Dziennik Gazeta Prawana logo

"Misja Afganistan"

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 09:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"Misja Afganistan"
Polska telewizja rozpoczęła w lutym cotygodniowy seans kultowego polskiego serialu wojennego z 2012 roku "Misja Afganistan". To poruszająca opowieść o żołnierzach z różnymi doświadczeniami, wartościami i przekonaniami. Ich walka rozgrywa się nie tylko na poligonie, ale też w głowach. Gdzie i o której godzinie będzie można obejrzeć dwunasty odcinek serialu?

Dwunasty z trzynastu odcinków serialu "Misja Afganistan" będzie można oglądać dziś, 22 kwietnia 2026 roku o godz. 22:00 na antenie Kino Polska. Finałowy odcinek zostanie wyemitowany za tydzień o tej samej porze.

O czym jest serial?

"Misja Afganistan" przedstawia pół roku z życia polskich żołnierzy na misji w ogarniętym wojną Afganistanie. Pokazuje tym samym brutalną rzeczywistość wojskowej misji, przy czym wiernie oddaje codzienność żołnierzy, pełną ryzyka i nieustannego zagrożenia życia. Jednocześnie ujawnia osobiste konflikty bohaterów i ich wewnętrzne zmagania, tworząc pełen napięcia dramat wojenny, w którym walka o przetrwanie toczy się na wielu frontach.

Dowódcą 2. plutonu pierwszej kompanii piechoty zmechanizowanej jest porucznik Paweł Konaszewicz, w którego wcielił się Paweł Małaszyński. Za sprawą tej roli został nominowany do Telekamery w kategorii Najlepszy aktor.

Uczestnictwo Konaszewicza w misji jest pełne trudności. Jego podwładni sądzą, że młody porucznik otrzymał stanowisko dzięki układom i ojcu, który jest emerytowanym generałem. W biegu serialowej akcji obserwujemy rozwój konfliktu głównego bohatera z dowódcą 1. plutonu – porucznikiem Żądło (Tomasz Schuchardt). Spór narasta, gdy mężczyźni zaczynają rywalizować o kobietę – porucznik Justynę Winnicką (Ilona Ostrowska).

Pierwsza taka polska produkcja

To pierwsza polska produkcja o udziale żołnierzy w afgańskich misjach zbrojnych, o których ostatnio znów było głośno za sprawą kontrowersyjnej wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa.

W rolach głównych pojawia się cała plejada polskich gwiazd – poza wspomnianymi już nazwiskami są to również m.in. Eryk Lubos (Zbój), Mikołaj Krawczyk (Iwan), Piotr Rogucki (Malbor), Marcin Piętowski (Biskup) czy Sebastian Fabijański (Młody).

"Afganistan" pod Warszawą

Ciekawostką jest to, że wszystkie zdjęcia kręcono w Polsce, na poligonie w okolicach Warszawy oraz w kamieniołomie w Piechcinie.

Podczas przygotowań do roli aktorzy przeszli szkolenie pod okiem żołnierzy ze specjalnej jednostki GROM.

W trzynastu odcinkach serialu wykorzystano aż 250 mundurów i wystrzelono 13 tysięcy sztuk amunicji.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: polski serialKino Polskaserial wojennyMisja Afganistan
Powiązane
Andrew Scott i Margaret Qualley w filmie "Blue Moon"
Jeden z najpiękniejszych filmów roku ominął polskie kina. Ale jest w abonamencie
John Krasinski w filmie "Jack Ryan: Wojna duchów"
Serial odniósł niesamowity sukces. Hit streamingu wraca w formie filmu
"Morfeusz"
Nowy polski serial kryminalny. Kluczowa informacja ujawniona
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPolacy pokochali ten serial wojenny. To już przedostatni odcinek hitu »
Zobacz
|
Nowa Skoda Elroq RS w jaskrawym kolorze
Polacy kupują 662 auta dziennie. Nowa Skoda ośmieszyła cenniki konkurencji
PRL, quiz
Słowa z PRL. Pamiętasz? Powyżej 7/10 tylko dla znawców epoki. Quiz
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
24 kwietnia kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny piątek dla kierowców
Policja kontroluje prędkość
Jesteś mistrzem jazdy po rondach? Sprawdź się, wynik 8/10 to ekspert
Nowa Skoda Superb Liftback z hybrydą plug-in 268 KM
Nowa Skoda już w Polsce. Tak wygląda czeska rakieta 1.5 TSI. Ile kosztuje?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj