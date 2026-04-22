Polacy uwielbiają ten kryminał. Serial zmierza do końca

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 08:00
"Genialna Morgan", sezon 2., odcinek 16.
Na jednej z popularnych polskich platform streamingowych pojawił się wyczekiwany szesnasty odcinek drugiego sezonu serialu kryminalnego "Genialna Morgan" z Kaitlin Olson w roli tytułowej. Historia opowiada o obdarzonej wyjątkowym umysłem samotnej matce z niekonwencjonalnym talentem do rozwikływania zbrodni. Gdzie można oglądać serial doceniony przez krytyków i uwielbiany przez widzów?

Drugi sezon serialu "Genialna Morgan" ("High Potential") zadebiutował 7 października w Disney+, po czym w połowie listopada, po siedmiu odcinkach, serwis zdecydował się na przerwę w udostępnianiu premierowych odcinków. Kolejna przerwa nastąpiła w lutym, po dwunastu odcinkach. Co za tym idzie, dopiero dziś, 22 kwietnia, pojawił  się odcinek szesnasty. Nowe odcinki znów trafiają na platformę co tydzień – a sezon liczy ich łącznie osiemnaście, zatem już niedługo nastąpi finał.

Duży hit serialowy

Pierwszy sezon serialu okazał się  dużym hitem i z drugim sezonem jest podobnie. Na polskiej platformie Disney+ "Genialna Morgan" długo plasowała się na podium najchętniej oglądanych produkcji, a obecnie zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce. Co ciekawe, Polacy preferują wersję amerykańską – mimo że stanowi ona remake francuskiego serialu również emitowanego w Polsce.

"Ten serial po prostu wymiata!" – zachwycają się polscy fani w komentarzach na Facebooku.

Kto stoi za serialem?

Pomysłodawcą serialu opartego na kultowym francuskim pierwowzorze "Haut Potentiel Intellectuel (HPI)" jest Drew Goddard ("Dobre miejsce", "Marsjanin"). 

W serialu występują Kaitlin Olson jako Morgan, Daniel Sunjata jako Karadec, Javicia Leslie jako Daphne, Deniz Akdeniz jako Lev "Oz" Ozdil, Amirah J jako Ava, Matthew Lamb jako Elliot i Judy Reyes jako Selena.

O czym jest serial?

Kryminał opowiada o obdarzonej wyjątkowym umysłem samotnej matce (Kaitlin Olson), której niekonwencjonalny talent do rozwikływania zbrodni prowadzi do niezwykłej i bezkonkurencyjnej współpracy z doświadczonym detektywem o dość podręcznikowym podejściu (Daniel Sunjata). Ich współpraca nie należy do najłatwiejszych, czego konsekwencją są nieustanne zwroty akcji.

Na Zachodzie remake bardzo spodobał się krytykom (96 proc. pozytywnych opinii na portalu RottenTomatoes) i widzom (81 proc.), zatem nic dziwnego, że zapadła decyzja o kontynuacji serialu.

I był to strzał w dziesiątkę, bowiem zdaniem wielu recenzentów serial w drugim sezonie jeszcze zyskał na jakości. Dowodów nie trzeba daleko szukać – aż 100 proc. krytyków ocenia nowy sezon pozytywnie!

