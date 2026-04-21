Najnowsze adaptacje kultowych powieści. Pierwszy film dziś w telewizji

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 10:00
"Rosamunde Pilcher: Niechciana miłość"
Już dziś fani Rosamunde Pilcher będą mogli obejrzeć nową ekranizację książki bestsellerowej autorki. Będzie to "Rosamunde Pilcher: Niechciana miłość", natomiast za tydzień we wtorek na widzów czeka kolejna adaptacja: "Rosamunde Pilcher: Kimkolwiek jesteś". Gdzie będzie można oglądać najnowsze romanse z 2026 roku?

Obie ekranizacje będzie można obejrzeć na kanale Romance TV.

"Rosamunde Pilcher: Niechciana miłość"

Premiera: 21 kwietnia o godz. 20:00.

Bill, adwokat z zawodu, jest znany z tego, że wygrywa wszystkie sprawy sądowe. Jednak w pewnym sporze sąsiedzkim przegrywa z młodą prawniczką Johanną. Zachwycony jej wystąpieniem, Bill chce zatrudnić Johannę w swojej kancelarii.

"Rosamunde Pilcher: Kimkolwiek jesteś"

Premiera: 28 kwietnia o godz. 20:00.

Architektka krajobrazu Victoria realizuje ostatnie życzenie swojej zmarłej matki. Ma stworzyć w ich posiadłości ogród japoński. Postanawia udać się do Japonii w poszukiwaniu inspiracji. Ogłasza w internecie, że szuka towarzysza podróży i tak trafia na Carla, ogrodnika amatora. Carl podczas spotkania zachowuje się dość osobliwie… O co może chodzić?

