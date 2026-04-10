"Najlepszy serial SF w historii". Kosmiczny poziom produkcji

Trzeci odcinek piątego sezonu serialu "For All Mankind" pojawił się dziś, 10 kwietnia, w Apple TV+.

O czym jest "For All Mankind"?

Serial "For All Mankind" opowiada alternatywną historię wyścigu zbrojeń. Związek Radziecki wyprzedza Stany Zjednoczone i jako pierwszy przeprowadza udaną misję lądowania człowieka na Księżycu. Między mocarstwami rozpoczyna się wyścig o podbój Srebrnego Globu.

Od czasu swojej światowej premiery w 2019 roku "For All Mankind" zdobyło uznanie jako "jeden z najlepszych seriali telewizyjnych". Drugi i czwarty sezon uzyskały fenomenalne wyniki 100 proc. pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes. Czwarty sezon produkcji został określony jako "najlepiej napisany serial telewizyjny" oraz "znakomity SF".

Już w 2024 roku ogłoszono prace nad piątym sezonem, którego właśnie się doczekaliśmy. Najnowszy sezon został zapowiedziany jako "najbardziej spektakularny" w dotychczasowej historii serii. Widzowie i krytycy tradycyjnie są pod wrażeniem – serial z miejsca wskoczył na sam szczyt najpopularniejszych serialowych produkcji na Apple TV+, a liczba pozytywnych recenzji na RT wynosi 94 proc.

"Produkcja stoi na kosmicznym poziomie"; "istny kosmos" – te dwuznaczne opinie mówią wszystko.

O czym będzie "Star City"?

W międzyczasie "For All Mankind" rozszerzył uniwersum o nowy serial zatytułowany "Star City", nad którym prace właśnie dobiegają końca.

Tym razem historia zostanie opowiedziana zza Żelaznej Kurtyny, ukazując życie kosmonautów, inżynierów oraz oficerów wywiadu działających w radzieckim programie kosmicznym i ryzyko, jakie podejmowali, by popchnąć ludzkość naprzód.

Kluczową rolę "Głównego Konstruktora" – siły napędowej radzieckiego programu kosmicznego – gra wybitny brytyjski aktor Rhys Ifans.

Z kolei laureatka nagrody BAFTA, Anna Maxwell Martin, wcielasię w rolę Ludmiły, szefowej działu nadzoru KGB w Star City.

"Star City" został stworzony przez Bena Nediviego, Matta Wolperta i Ronalda D. Moore'a.

Oba seriale zostały wyprodukowany dla Apple TV+ przez Sony Pictures Television.