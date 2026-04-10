Mocny serial kryminalny w Polsce. To już finał pierwszego sezonu, co dalej?

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 08:00
"Zbrodnie Saint-Pierre"
"Zbrodnie Saint-Pierre"/Materiały prasowe
Malowniczy krajobraz, małomiasteczkowy porządek i spokojne życie – przynajmniej z pozoru. A co archipelag Saint-Pierre skrywa naprawdę? Serial kryminalny "Zbrodnie Saint-Pierre" rzuca na wyspy nowe światło – i rzucił na kolana kanadyjskich widzów na tyle, że właśnie oglądają już drugi sezon hitu. Polacy tymczasem wreszcie dostali sezon pierwszy. Gdzie można obejrzeć dziesiąty i finałowy odcinek?

Dziesiąty i zarazem ostatni odcinek pierwszego sezonu serialu "Zbrodnie Saint-Pierre" będzie można obejrzeć na antenie BBC First dziś, w piątek, 10 kwietnia o godz. 21:00. Powtórka zostanie wyemitowana w niedzielę o godz. 14:55.

O czym jest serial?

Funkcjonariusz Królewskiej Policji Nowej Fundlandii Donny Fitzpatrick (w tej roli Allan Hawco) zostaje przeniesiony na posterunek na francuskim archipelagu Saint-Pierre i Miquelon u wybrzeży Kanady. Podczas pracy w poprzedniej placówce, ku niezadowoleniu przełożonych, wpadł na trop niecnych działań lokalnego polityka. Przybycie dociekliwego Fitza zakłóca życie zastępczyni komendanta Geneviève "Arch" Archambault (Josephine Jobert, "Śmierć pod palmami"), paryżanki, która przeprowadziła się do Saint-Pierre z nieznanych powodów.

Zbrodnie za idylliczną fasadą

"Zbrodnie Saint-Pierre" to połączenie fascynujących zagadek kryminalnych, wartkiej akcji i malowniczych kadrów. Choć wyspy sprawiają wrażenie spokojnych, za idylliczną fasadą kryje się wiele zagadek. Czy detektywowi Donny'emu uda się odkryć ich prawdziwe oblicze?

Serial podbił  serca kanadyjskich widzów i doczekał się drugiego sezonu, który niedawno zaczęto emitować w Kanadzie. Tymczasem Polacy po roku od światowej premiery dostali wreszcie sezon pierwszy. Cóż, lepiej późno niż wcale...

Co z drugim sezonem?

Czy drugi sezon również będzie emitowany w Polsce? Wszystko na to wskazuje, jako  że polski oddział BBC dysponuje licencją. Na tę chwilę nie jest to jednak jeszcze przesądzone i zapewne dużo zależy od oglądalności serialu. O ewentualnej premierze Dziennik.pl będzie informował na bieżąco.

Zabójczo dobre seriale

Serial "Zbrodnie Saint-Pierre" jest prezentowany w ramach "Zabójczo dobrych seriali" – codziennego, kryminalnego pasma BBC First emitowanego codziennie o godz. 21:00.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnyBBCfinałowy odcinekZbrodnie Saint-Pierre
Piotr Kozłowski
Mocny serial kryminalny w Polsce. To już finał pierwszego sezonu, co dalej?
