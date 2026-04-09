Spektakularny powrót serialowego hitu. Oglądalność wzrosła o 1000 proc.

Odcinek specjalny, "Hannah Montana: 20 lat później", pojawił się 24 marca w Disney+.

Wzrost oglądalności o 1000 proc.

Specjalny odcinek z okazji 20-lecia serialu Hannah Montana osiągnął ponad 6,3 mln wyświetleń w Disney+ i Hulu na całym świecie w ciągu zaledwie trzech dni od premiery. Wydarzenia fanowskie, różnorodne aktywacje, współprace oraz intensywne dyskusje w mediach społecznościowych tylko potwierdzają siłę produkcji, która mimo upływu lat wciąż porusza fanów na całym świecie.

Od premiery serialu minęły już dwie dekady, a "Hannah Montana" wciąż pozostaje ikoną popkultury. Obchody rocznicy przełożyły się na wzrost o niemal 1000 proc. oglądalności całej kolekcji "Hannah Montana" w Disney+ w ciągu ostatniego tygodnia. Popularność produkcji nie podlega dyskusji – fani na całym świecie spędzili przy niej na platformie już ponad pół miliarda godzin.

Zapowiedź odcinka na Instagramie w ciągu pierwszych 24 godzin od premiery zgromadziła ponad 120 milionów wyświetleń, a odtworzenie kultowego Disney Channel Wand ID przez Miley osiągnęło wyniki ponad 45 milionów organicznych odsłon.

Duże zainteresowanie wzbudził także specjalnie wydany utwór "Younger You (From the Hannah Montana 20th Anniversary Special)", który celebruje rocznicę serialu. Fani serii spędzili także tysiące godzin, odsłuchując najbardziej pamiętne utwory z serialu – "This is the Life", czyli pierwsza piosenka wykonana przez Miley Cyrus w serialu, zanotowała na Spotify imponujący wzrost o 747 proc. w dniu premiery odcinka specjalnego. "Best of Both Worlds", które Miley wykonała w programie razem z "This is the Life", odnotowało z kolei wzrost o 607 proc., "Wherever I Go" – o 537 proc., a "Ordinary Girl" – o 430 proc.

Co się wydarzyło w odcinku specjalnym?

W rocznicowym odcinku specjalnym jednego z najpopularniejszych sitcomów lat 2000., Miley Cyrus wraca do wspomnień, które zdefiniowały całe pokolenie oglądające "Hannah Montanę". Widzowie zobaczą niepublikowane wcześniej materiały archiwalne, a także ponownie odwiedzą najbardziej pamiętne miejsca serialu – w tym salon rodziny Stewartów i legendarną garderobę Hannah Montany. Widzów czekają też wgląd za kulisy, gdzie Miley pokaże swoją kolekcję pamiątek. Pojawią się także znajome twarze, niespodziewani goście, a wisienką na torcie będzie specjalny występ Miley Cyrus.

Miley Cyrus: "Hannah Montana" zawsze będzie częścią mnie

"Hannah Montana" zawsze będzie częścią tego, kim jestem. To, co zaczęło się jako serial telewizyjny, stało się wspólnym doświadczeniem, które ukształtowało moje życie oraz życie tak wielu fanów – i za tę więź zawsze będę wdzięczna. To, że po tylu latach wciąż tak wiele to dla ludzi znaczy, napawa mnie ogromną dumą. Ta "Hannahversary" to mój sposób na świętowanie i podziękowanie fanom, którzy są ze mną nieprzerwanie od 20 lat – skomentowała Miley Cyrus.

Globalny fenomen "Hannah Montana"

"Hannah Montana" stała się globalnym fenomenem, zmieniając oblicze telewizji dla młodzieży, wpływając na muzykę i modę oraz kreując gwiazdę pop definiującą całe pokolenie. Serial nominowany do nagrody Emmy zaowocował 14 platynowymi i 18 złotymi albumami na całym świecie, a także dwoma filmami kinowymi, stając się jednocześnie jednym z najbardziej zaangażowanych fandomów w historii Disneya.

Kto stoi za odcinkiem specjalnym?

Odcinek specjalny został wyprodukowany przez HopeTown Entertainment i Unwell Productions. Ashley Edens pełni funkcję showrunnerki, a Miley Cyrus, Tish Cyrus-Purcell, Alex Cooper i Matt Kaplan są producentami wykonawczymi. Cooper będzie również prowadzić program, oprowadzając fanów programu "Hannah Montana" przez nostalgiczną, rocznicową celebrację.