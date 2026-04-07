Hitowy serial kryminalny wraca na antenę. Nie będzie przerwy między sezonami

Trzeci sezon serialu "FBI" pojawi się na antenie FX już dziś, 7 kwietnia, o godz. 18:20 – widzowie dostaną od razu dwa odcinki serialu, co będzie regułą przez cały sezon. Zaraz po ostatnim odcinku tej odsłony na antenie zadebiutuje sezon czwarty, tym razem w poniedziałek, 27 kwietnia o godz. 19:15. Nowe odcinki będą emitowane w dni powszednie o godz. 19:15, a powtórki: od poniedziałku do piątku o godz. 18:20, w pasmach nocnych oraz w środowe poranki.

O czym jest serial?

W serialu elitarny zespół agentów nowojorskiego biura FBI staje do walki z terroryzmem, mafią i najgroźniejszymi przestępcami. Inteligencja, technologia i odwaga to ich codzienne narzędzia. Gdy stawką jest życie – oni nie mogą się pomylić.

Twórcy serialu kładą duży nacisk na pokazanie, jak nowoczesna technologia i specjalistyczna wiedza łączą się z instynktem agentów w celu ochrony bezpieczeństwa całego kraju.

Kto występuje w serialu?

Jako agent Omar Adom Zidan występuje Zeeko Zaki ("Six", "24: Dziedzictwo", "Bez miłości ani słowa"), a towarzyszą mu Missy Peregrym ("Spadaj!", "Nowe gliny", "Na szlaku"), Jeremy Sisto ("Słodkie zmartwienia", "Droga bez powrotu", "Pokerowa zagrywka") i Alana De La Garza ("Prawo i porządek", "Tajemnice Smallville", "Zabójcze umysły").

Kto stoi za serialem?

Serial "FBI" został stworzony przez twórców kultowej już serii "Prawo i porządek", na czele z Dickiem Wolfem, i doczekał się już dziewięciu sezonów realizowanych oryginalnie dla telewizji CBS.