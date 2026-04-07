Arcydzieło światowej literatury w formie serialu. To już półmetek

Piotr Kozłowski
35 minut temu
"Niebezpieczne związki"
Już dziś wieczorem na antenie polskiej telewizji nastąpi premiera czwartego odcinka serialu "Niebezpieczne związki", stanowiącego adaptację powieściowego arcydzieła Pierre'a Choderlosa de Laclos. Najsłynniejsza jak dotąd ekranizacja, film w reżyserii Stephena Frearsa, zdobył trzy Oscary. Twórcy serialu postawili na prequel. Gdzie i o której godzinie można go oglądać?

Czwarty odcinek serialu "Niebezpieczne związki" zostanie wyemitowany dziś, 7 kwietnia o godz. 22:00 na antenie Epic Drama, a kolejne z ośmiu odcinków będą emitowane w każdy wtorek o tej samej godzinie.

O czym jest serial?

Prequel historii przedstawionej w klasycznej, XVIII-wiecznej powieści o młodych kochankach Camille i Pascalu, którzy spotykają się w przedrewolucyjnym Paryżu i dzięki intrygom i manipulacjom przechodzą długą drogę ze slumsów na szczyty francuskiej arystokracji.

Walcząc o władzę i przetrwanie w świecie uwodzenia, zdrady i zemsty, nieustannie oscylują między namiętną miłością a zaciekłą walką. Bohaterowie poruszają się po niebezpiecznym świecie francuskiej szlachty, nieustannie walcząc zarówno ze swoimi wrogami, jak i między sobą, aby w przyszłości stać się niesławną parą – markizą de Merteuil i wicehrabią de Valmont.

Kto występuje w serialu?

Jako Camille występuje Alice Englert ("Piękne istoty", "Złe zachowanie", "Nie będziesz sam"), zaś w Pascala wciela się Nicholas Denton ("Eden", "Foe", "Utopia"). W pozostałych rolach pojawiają się Kosar Ali ("Rocks"), Nathanael Saleh ("Mary Poppins powraca", "Gra o tron", "Ostatni autobus"), Fisayo Akinade ("Wszechstronna dziewczyna", "Żegnaj, June", "Magiczny świat Davida Copperfielda"), Michael McElhatton ("Gra o tron", "Jack Ryan", "Czarnobyl"), Hilton Pelser ("Moffie", "Diabelski szczyt", "The Kissing Booth"), Colette Dalal Tchantcho ("Domina", "Wiedźmin", "Lekarze") oraz Carice van Houten ("Gra o tron", "Czarna księga", "Walkiria").

Kto stoi za serialem?

Twórczynią i główną scenarzystką serialu na podstawie klasycznej powieści Pierre'a Choderlosa de Laclos jest Harriet Warner ("Z pamiętnika położnej", "Sindbad", "Kochanki"), a za kamerą stanęli Olly Blackburn ("Sanditon", "Wdowa", "Wiktoria") i Leonora Lonsdale ("Zły zamiar", "Tajemnica Bladego Konia").

Arcydzieło światowej literatury w formie serialu. To już półmetek »


