Serialowa adaptacja bestsellera w telewizji. Wszystkie odcinki od razu

Wszystkie trzy odcinki miniserialu "Doktor Thorne" będą emitowane po sobie dziś, 5 kwietnia, od godz. 15:00 w BBC First. Tuż po tym serial w całości trafi do serwisu BBC Player.

O czym jest serial?

W ekranizacji bestsellerowej powieści Anthony'ego Trollope'a młoda kobieta Mary Thorne – pozbawiona majątku i wychowywana samotnie przez wuja, doktora Thorne'a, zakochuje się z wzajemnością w dziedzicu zbankrutowanej rodziny. Czy miłość wytrzyma kłopoty finansowe i naciski rodziny?

Kto występuje w serialu?

W postać doktora Thorne'a wcielił się Tom Hollander ("Duma i uprzedzenie", "Gosford Park", "Czas na miłość"), zaś w Mary Thorne – Stefanie Martini ("Maigret", "Upadek królestwa", "Dom zbrodni"). W pozostałych rolach wystąpili Harry Richardson ("Dunkierka", "Pozłacany wiek", "Poldark: Wichry losu"), Rebecca Front ("Transformers: Ostatni rycerz", "Bodyguard i żona zawodowca", "Morderstwa w Midsomer") oraz Alison Brie ("Together", "GLOW", "Obiecująca. Młoda. Kobieta").

Kto stoi za serialem?

Powieść Anthony'ego Trollope'a zaadaptował na mały ekran Julian Fellowes, twórca ikonicznego już "Downton Abbey", a także "Pozłacanego wieku". Za kamerą stanął Niall MacCormick ("Rebus", "Przynęta", "Nadciąga noc").