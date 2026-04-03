Duże wydarzenie dla katolików. To jeden z najbardziej oczekiwanych filmów religijnych roku

Film "Maryja. Matka Papieża" zadebiutuje w polskich kinach 17 kwietnia.

Jeden z najbardziej oczekiwanych filmów

Co istotne, obraz trafi do ponad 160 kin w całej Polsce, a ta liczba może jeszcze wzrosnąć, bowiem lista lokalizacji systematycznie się powiększa.

Już na etapie debiutu produkcja zyskała status jednej z najbardziej oczekiwanych premier w segmencie filmów o tematyce religijnej. "Tak szeroka dystrybucja stanowi wyraźny sygnał rosnącego zapotrzebowania na tego typu treści" – zauważa dystrybutor.

Rafael Film konsekwentnie rozwija segment filmów religijnych w Polsce. Największym sukcesem ostatnich miesięcy pozostaje "Najświętsze Serce". W dorobku dystrybutora znajdują się również takie tytuły jak poświęcony również Janowi Pawłowi II "21.37", a także "Triumf Serca", które spotkały się z dużym zainteresowaniem publiczności.

O czym jest film "Maryja. Matka Papieża"?

"Maryja. Matka Papieża" podejmuje temat obecności Matki Bożej w życiu Jana Pawła II oraz jej znaczenia w codziennej wierze. Obraz łączy wymiar duchowej refleksji z przystępną narracją, trafiając zarówno do osób głęboko wierzących, jak i tych, którzy poszukują odpowiedzi na pytania o sens życia i wiarę.

Film ukazuje mistyczną więź między papieżem a Maryją jako relację żywą i osobistą – nie tylko wyrażoną w papieskim "Totus Tuus", lecz obecną w kluczowych momentach życia i pontyfikatu. Istotnym elementem narracji jest wątek objawień fatimskich oraz ujawnionej przez papieża tajemnicy, odnoszącej się do duchowych wyzwań współczesnego świata.

Zdjęcia we Włoszech i w Polsce

Zdjęcia realizowano w miejscach szczególnie związanych z duchową drogą papieża i kultem maryjnym, m.in. w Fatimie, Watykanie, Rzymie, a także w Polsce – w Gietrzwałdzie, Częstochowie, Wadowicach i Ossowie. Produkcja przypomina również o znaczeniu Ślubów Jasnogórskich oraz o głęboko zakorzenionej w polskiej tradycji maryjności.

W filmie występują eksperci, rektorzy sanktuariów oraz osoby z najbliższego otoczenia papieża. Wykorzystanie materiałów archiwalnych, wspartych nowoczesnymi technologiami, oraz realizacja obrazu przy użyciu zaawansowanych obiektywów przekładają się na wysoką jakość przekazu – zapewnia Rafael Film.

"Maryja. Matka Papieża" to opowieść o relacji, która była fundamentem życia i duchowości Jana Pawła II – oraz zaproszenie do refleksji nad rolą Maryi jako Matki, przewodniczki i źródła nadziei dla współczesnego człowieka – podkreśla dystrybutor.