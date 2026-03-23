Dwa pierwsze odcinki serialu "Godzina zero" ("Towards Zero") pojawiły się dziś, 23 marca, na platformie CANAL+ online, a trzeci i finałowy odcinek zostanie wyemitowany za tydzień.

O czym jest serial?

Akcja serialu rozgrywa się w nadmorskiej posiadłości Gull's Point, gdzie spotykają się przedstawiciele brytyjskiej elity. Przepiękne widoki i sielski klimat nie zapowiadają tragedii, która, jak okaże się z czasem, była jedynie finałem rozpoczętych dużo wcześniej wydarzeń, prowadzących do kulminacyjnego momentu – tytułowej "godziny zero". Wśród zaproszonych gości znajduje się znany tenisista Nevile Strange, który przyjeżdża na wakacje w towarzystwie swojej nowej żony, Kay. Przypadek sprawia, że na miejscu spotyka on swoją poprzednią małżonkę, co wzbudza wiele emocji w zgromadzonych. Gdy dochodzi do brutalnego morderstwa, staje się jasne, że tragedia nie była przypadkiem. Śledztwo prowadzone przez detektywa Leacha ujawnia sieć relacji, dawnych konfliktów i niewypowiedzianych emocji, a każdy z gości Gull’s Point ma coś na sumieniu.

Nietypowy kryminał mistrzyni

Napisana przez Agathę Christie w 1944 roku powieść "Godzina zero", będąca punktem wyjścia do powstania serialu, wyróżnia się na tle innych historii autorki nieco inną konstrukcją zagadki. Pisarka nie skupia się w niej, jak zwykle ma to w zwyczaju, na samym procesie śledztwa, lecz wyraźnie zwraca uwagę odbiorcy na wydarzeniach, które doprowadziły do tragedii, zmuszając go do uważności i refleksji. Twórcy serialu zadbali, by akcja toczyła się wartko, była napięta i wciągająca. Dzięki temu widzowie otrzymują historię o ludzkich namiętnościach, skrywanych potrzebach, ambicji i zazdrości, które w otoczeniu wystawnych brytyjskich salonów okazują się prowadzić do tragicznych konsekwencji.

Kto występuje w serialu?

W doborowej obsadzie znaleźli się między innymi Matthew Rhys ("Zawód: Amerykanin", "Cóż za piękny dzień", "Ugotowany"), Anjana Vasan ("Wredne liściki", "Spider-Man: Daleko od domu", "Kopciuszek"), Clarke Peters ("Prawo ulicy", "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri", "Pięciu braci"), Ella Lily Hyland ("Tysiąc ciosów", "Black Doves", "Pięć i pół historii miłosnych w mieszkaniu w Wilnie"), Oliver Jackson-Cohen ("Niewidzialny człowiek", "W pogoni za zemstą", "Stosunki międzymiastowe"), Mimi Keene ("Tolkien", "Ścigane", "EastEnders"), Jackie Clune ("Para z sąsiedztwa", "Wielki uciekinier", "Kłamstwo") oraz zdobywczyni Oscara Anjelica Huston ("Naciągacze", "Wiedźmy", "Honor Prizzich").

Kto stoi za serialem?

Za kamerą serialu stanął Sam Yates ("Magpie", "Agatha i klątwa Isztar"), a powieść Agathy Christie zaadaptowała na mały ekran Rachel Bennette ("Świat w ogniu: Początki", "Ripper Street: Tajemnica Kuby Rozpruwacza", "Uwodziciel").