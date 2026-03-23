Wszystkie odcinki serialu "Double Stakes" są dostępne od dziś, 23 marca, na kanale Viaplay Filmy i Seriale.

Kto stoi za serialem?

Serial wyreżyserował Andrey Ivanov ("Patrol PPS") według scenariusza, który napisali Dmitriy Lysenko ("Tabun"), Vasiliy Popov i Igor Shvetsov ("Ekspert").

Reklama

Kto występuje w serialu?

Główną rolę gra Vlad Nikityuk ("Dziedziczka", "Zasady walki"), a partnerują mu Darya Egorkina, Vitaliy Saliy ("Przesmyk", "Diagnoza: Dysydent", "Pracuję na cmentarzu"), Artem Poznyak i Yakov Kucherevskiy ("Zabawa w chowanego", "Tropiciel", "Żołnierze Panfiłowa").

O czym jest serial?

Serial przedstawia sensacyjną historię Igora Szwiedowa (Vlad Nikityuk) – mężczyzny wracającego z wojennego frontu. Choć mogłoby się wydawać, że najgorsze ma już za sobą, okazuje się, że wkrótce będzie musiał stoczyć kolejną, niezwykle ważną walkę. Tym razem stanie naprzeciw niespodziewanego wroga – członków przestępczego kijowskiego półświatka oraz powiązanych z nimi skorumpowanych urzędników. Gdy podczas luźnej rozmowy z bratem Igor zaczyna rozmyślać o przyszłości okazuje się, że tylko jeden z nich będzie mógł jej doświadczyć. Egzekucja dokonana na oczach głównego bohatera otwiera wrota do poznania mrocznego sekretu skrywanego przez jedyną osobę, której ufał – okazuje się, że jego brat był ważnym graczem przestępczego świata. Szybko przekonuje się, że aby odnaleźć osobę odpowiedzialną za jego śmierć, musi wziąć sprawy we własne ręce. Dlatego mimo protestów wielu funkcjonariuszy wstępuje w szeregi policji. Tak rozpoczyna się bezwzględna walka z całym przestępczym ekosystemem – od skorumpowanych funkcjonariuszy po ludzi, którzy pociągają za sznurki.