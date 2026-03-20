Film dokumentalny "Ja, Rosiński" można oglądać od dziś, 20 marca, w serwisie HBO Max.

Nagroda specjalna

Ja się widocznie narodziłem po to, aby opowiadać historie poprzez obrazki – powiedział autor kultowych komiksów z serii "Thorgal" Grzegorz Rosiński, odbierając nagrodę specjalną na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi.

Międzynarodowa sława

Grzegorz Rosiński – wybitny rysownik i malarz komiksów – zdobył międzynarodową sławę w czasach, gdy Polska pozostawała odcięta od Zachodu. Dziś, będąc już po osiemdziesiątce, wciąż pracuje, z trudem odsuwając w czasie nieunikniony koniec kariery. Przed mistrzem polskiego komiksu stoi najtrudniejsze wyzwanie: zejść ze sceny w chwale – to "mała śmierć", której jest świadomy i którą próbuje odwlec tak długo, jak to możliwe. Twórcy dokumentu towarzyszą mu w tym szczególnym momencie, obserwując jego pracę nad ostatnim albumem przygód kosmicznego Wikinga, Thorgala Aegirssona.

Kto stoi za filmem?

Film "Ja, Rosiński" miał swoją premierę na Krakowskim Festiwalu Filmowym, gdzie spotkał się z uznaniem publiczności i krytyków. Następnie był prezentowany na kolejnych festiwalach filmowych w Polsce i za granicą.

Za scenariusz i reżyserię filmu odpowiada Piotr Kielar, za zdjęcia – Kacper Lisowski, Piotr Kielar i Bartek Piotrowski. Muzykę skomponował Wojciech Mazolewski, a film zmontował Marcin Szymański. Za produkcję odpowiada Piotr Kempa i firma Delord, zaś ze strony HBO Max – Hanka Kastelicová.