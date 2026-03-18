Pierwszy odcinek serialu "Sherlock i córka" zostanie wyemitowany dziś, 18 marca o godz. 21:00 na kanale Epic Drama, a kolejne z ośmiu odcinków będą wyświetlane w każdą środę o tej samej godzinie.

O czym jest serial?

Sherlock Holmes musi wyjść ze swojej strefy komfortu: okazuje się, że z niewyjaśnionych przyczyn nie jest w stanie prowadzić śledztwa w pewnej mrocznej sprawie bez narażania życia swoich najbliższych przyjaciół. W tym momencie pojawia się Amelia – młoda Amerykanka, twierdząca, że jest jego córką. Pomimo zupełnie odmiennego pochodzenia i poglądów, muszą współpracować, aby rozwiązać zagadkę globalnego spisku i dowiedzieć się, czy Amelia naprawdę jest córką Sherlocka.

Kto występuje w serialu?

W Sherlocka Holmesa wciela się tym razem wybitny brytyjski aktor David Thewlis ("Spryciarz", "Ogrodnicy", "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część 2"), zaś jego domniemaną córkę Amelię odgrywa amerykańska aktorka Blu Hunt ("Lockjaw", "Stróżowie prawa: Bass Reeves", "Nowi mutanci"). W pozostałych rolach występują Ardal O'Hanlon ("Ojciec Ted", "Mój bohater", "Doktor Who"), Mary O'Driscoll ("Brooklyn", "Księgarnia z marzeniami", "Przyzwoity przestępca"), Gia Hunter ("Szympans", "Wcielenie zła", "Chloe"), Phillip P. Keene ("Podkomisarz Brenda Johnson", "Mroczne zagadki Los Angeles"), Joe Klocek ("Susza", "Sąsiedzi", "Dzieci kukurydzy"), Fiona Glascott ("Julia", "Brooklyn", "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a"), Paul Reid ("Na tropie zabójcy", "Rytuał", "Życie od kuchni") oraz Ivana Milicevic ("Astronautka", "Banshee", "Casino Royale").

Kto stoi za serialem?

Twórcą i głównym scenarzystą serialu jest Brendan Foley ("Johnny skazaniec"), a za kamerą stanęli Bryn Higgins ("Ridley", "Tajemnice Majorki", "Czarne lustro") i Elle-Máijá Tailfeathers ("Little Bird").

Serial został bardzo ciepło przyjęty przez krytyków i widzów – na portalu Rotten Tomatoes pozytywnie ocenia go 77 proc. tych pierwszych i 89 proc. tych drugich.