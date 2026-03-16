Premierowy odcinek 17. sezonu serialu "Górscy ratownicy" widzowie obejrzą już dziś, 16 marca o godz. 18:05 na antenie Romance TV. Kolejne odcinki będą emitowane codziennie do 27 marca o godz. 18:05. Powtórki stacja będzie emitować z kolei zawsze kolejnego dnia o godz. 8:40.

"Jeszcze większe emocje"

"17. sezon ponownie zachwyci widzów niesamowitą scenerią masywu Dachstein. Tym razem mogą oni także liczyć na jeszcze większe emocje. Rozdarci między karkołomnymi misjami w Alpach a chwilami życiowych kryzysów, ratownicy toczą walkę nie tylko o cudze życie, ale i o swoją własną przyszłość" – zapowiada Romance TV.

Co się wydarzy w 17. sezonie?

Już na początku sezonu firmowy event górskich ratowników przybiera dramatyczny obrót. Tobi znajduje w górskim jeziorze ludzkie ciało… Topielec to zaginiony Daniel Prädel. Miał się rozwieść ze swoją żoną Maren. Maren zostaje zaliczona do kręgu podejrzanych, ponieważ bez rozwodu dziedziczy cały majątek.

Markus Kofler (Sebastian Ströbel) będzie musiał również poradzić sobie z 15-letnia Jenny, która kradnie skuter i powoduje w górach wypadek. Dziewczyna nie pozwala sobie pomóc i ucieka. Okazuje się, że Jenny uciekła z domu.

W kolejnych odcinkach dzieci Franziski Lehmann, Lara i Luis, gubią się podczas wyprawy na lodowiec. Kiedy zdesperowana Franziska dowiaduje się, że ratownicy górscy przerywają poszukiwania, próbuje zmusić ich do zamiany decyzji za pomocą dramatycznej groźby… Markus próbuje uspokoić Katharinę i zapewnia ją, że wznowi poszukiwania dzieci.

Lisa i Basti umówili się w górach z inwestorką zajmującą się instalacjami fotowoltaicznymi. Okazuje się, że inwestorka to była dziewczyna Bastiego. Co więcej ojciec Lisy zawisł na moście. Chciał zniszczyć jej projekt.

W ostatniej odsłonie Markus ma zostać świadkiem na ślubie Stefana, swojego przyjaciela z młodości. Po niespodziewanym zejściu kamiennej lawiny, Markus śpieszy z pomocą Stefanowi i jego narzeczonej. Ale to nie koniec ich pełnych emocji przeżyć, bo będą musieli również zmierzyć się z bolesną i tajemniczą przeszłością.