Maciek Szczerbowski i Chris Lavis od 1997 roku tworzą grupę artystyczną Clyde Henry Productions. Ich pierwszy profesjonalny film "Madame Tutli-Putli", zrealizowany w 2007 roku, otrzymał dwie nagrody w Cannes oraz nominację do Oscara.

O czym opowiada nagrodzony Oscarem film animowany?

Wśród nominowanych w kategorii najlepsza krótkometrażowa animacja znaleźli się także „Butterfly” Florence Miailhe i Rona Dyensa, „Forevergreen” Nathana Engelhardta i Jeremy'ego Spearsa, „Retierment Plan” Johna Kelly'ego i Andrew Freedmana, a także „The Three Sisters” Konstantina Bronzita. Narodzony Oscarem film animowany "The Girl Who Cried Pearls" opowiada historię biednego chłopca zakochanego w dziewczynce, której smutek przemienia się w perły. Sprzedaje je pracownikowi lombardu, który zawsze pragnie więcej.

Jeden Oscar po drugim. Rozdano najważniejsze nagrody filmowe, Polak ze statuetką
Jeden Oscar po drugim. Rozdano najważniejsze nagrody filmowe, Polak ze statuetką

Zdobywca Oscara: kocham Polskę

Maciej Szczerbowski, urodzony w Poznaniu, dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych twórców animacji w Kanadzie. Tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego jego rodzina zdecydowała się na emigrację do Kanady. Trzy lata po ukończeniu studiów scenograficznych na Uniwersytecie Concordia w Montrealu Szczerbowski założył z Lavisem grupą artystyczną Clyde Henry Productions. W wywiadzie, udzielonym programowi "Dzień Dobry TVN", artysta mówił o swoim związku z Polską. - Czuję się Kanadyjczykiem, zdecydowanie. Czuję się jak francuski Anglik. Ale wciąż należę do was, na zawsze. Kocham Polskę - zapewniał. Odnosząc się do swych oscarowych szans podkreślił, że za zwycięstwo uważał samą nominację.