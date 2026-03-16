Maciek Szczerbowski i Chris Lavis od 1997 roku tworzą grupę artystyczną Clyde Henry Productions. Ich pierwszy profesjonalny film "Madame Tutli-Putli", zrealizowany w 2007 roku, otrzymał dwie nagrody w Cannes oraz nominację do Oscara.

O czym opowiada nagrodzony Oscarem film animowany?

Wśród nominowanych w kategorii najlepsza krótkometrażowa animacja znaleźli się także „Butterfly” Florence Miailhe i Rona Dyensa, „Forevergreen” Nathana Engelhardta i Jeremy'ego Spearsa, „Retierment Plan” Johna Kelly'ego i Andrew Freedmana, a także „The Three Sisters” Konstantina Bronzita. Narodzony Oscarem film animowany "The Girl Who Cried Pearls" opowiada historię biednego chłopca zakochanego w dziewczynce, której smutek przemienia się w perły. Sprzedaje je pracownikowi lombardu, który zawsze pragnie więcej.

Zdobywca Oscara: kocham Polskę

Maciej Szczerbowski, urodzony w Poznaniu, dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych twórców animacji w Kanadzie. Tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego jego rodzina zdecydowała się na emigrację do Kanady. Trzy lata po ukończeniu studiów scenograficznych na Uniwersytecie Concordia w Montrealu Szczerbowski założył z Lavisem grupą artystyczną Clyde Henry Productions. W wywiadzie, udzielonym programowi "Dzień Dobry TVN", artysta mówił o swoim związku z Polską. - Czuję się Kanadyjczykiem, zdecydowanie. Czuję się jak francuski Anglik. Ale wciąż należę do was, na zawsze. Kocham Polskę - zapewniał. Odnosząc się do swych oscarowych szans podkreślił, że za zwycięstwo uważał samą nominację.