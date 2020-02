Ona i on – niebo i grom. To ogień i ogień, a nie ogień i woda – tak o aktorach wcielających się w postaci głównych bohaterów mówi Blanka Lipińska. Film na podstawie jej powieści erotycznej "365 dni" właśnie trafił do kin. Do kogo jej zdaniem jest adresowany?

To nie jest słodko-pierdząca historia o magicznych jednorożcach, tylko coś, co może się faktycznie przydarzyć, taki płomienny romans. Każdy może sobie na to pozwolić, bo pewne rzeczy w takich relacjach nie do końca przyzwoitych społecznie są możliwe – mówi Blanka Lipińska w rozmowie z dziennik.pl. Reklama Autorka książki "365 dni", na podstawie, której powstał film o tym samym tytule przyznała, że gdy tylko zobaczyła aktorów, którzy grają role głównych bohaterów od razu wiedziała, że to oni. W postać Laury wciela się debiutująca na dużym ekranie Anna Maria Sieklucka, a w Massima – Michele Morrone. Przed Michelem ugięły mi się kolana, Anny Marii szukałam bardzo długo. Takiej aktorki, która zaspokoi mnie wizualnie – mówi. W trzeciej części swojego bestselleru Lipińska zachęca kobiety do badań. Jakich? Do kogo jej zdaniem adresowany jest ten film i który moment podczas realizacji był najtrudniejszy? O tym dowiecie się z naszego WIDEO. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję