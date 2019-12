„Bestia” to tragiczna historia miłosnego trójkąta. Pola, dziewczyna z prowincji, wykorzystując zakochanego w niej Dmitriego, ucieka z domu. Trafia do wielkiego miasta, gdzie zostaje znaną tancerką i poznaje bogatego przedsiębiorcę Alexisa. Niebawem do miasta przyjeżdża szukający zemsty Dmitri.

„Bestia” jest najstarszym i jedynym zachowanym filmem z udziałem Poli Negri, gwiazdy wytwórni Sfinks, z polskiego okresu jej kariery. Dzięki roli w „Bestii” aktorka została dostrzeżona za granicą i po zerwaniu kontraktu ze Sfinksem kontynuowała karierę w Niemczech. Tam nawiązała współpracę z cenionym reżyserem Ernstem Lubitschem, która otworzyła jej drzwi do Hollywood. Film przetrwał dzięki dystrybucji w USA i marketingowemu fortelowi nowojorskiego prawnika, który z polskiej „Bestii” zrobił amerykańską „The Polish Dancer”. Wszystkie polskie kopie filmu zaginęły lub zostały zniszczone w czasie wojny. Kopia nitro filmu zachowała się w Museum of Modern Art w Nowym Jorku, aż w latach 60. trafiła do Polski i została przekazana Centralnemu Archiwum Filmowemu w Warszawie (obecnie FINA).

W 2017 roku, w stulecie premiery, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny odrestaurowała cyfrowo film w rozdzielczości 4K.

Muzykę do tej wersji skomponował Włodek Pawlik, kompozytor i pianista, jedna z najważniejszych postaci polskiego jazzu, autor ścieżek dźwiękowych m.in. Pora umierać (reż. Dorota Kędzierzawska) i Nightwatching (reż. Peter Greenaway), zdobywca nagrody Grammy.