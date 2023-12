Jak podaje CNN, przeprowadzono badanie krwi Matthew Perry'ego na obecność ketaminy, stosowanej w leczeniu depresji i stanów lękowych. Wynik okazał się pozytywny.

Śmierć uznano za wypadek. W krwi aktora - ketamina

"Biorąc pod uwagę wysoki poziom ketaminy wykryty w jego pośmiertnych próbkach krwi, głównym skutkiem śmiertelnym będzie zarówno nadmierna stymulacja układu krążenia, jak i depresja oddechowa" – czytamy w raporcie. Jak z niego wynika, śmierć uznano za wypadek.

W raporcie z sekcji zwłok stwierdzono, że Perry "stosował terapię wlewem ketaminy z powodu depresji i stanów lękowych".

Ketamina ma zastosowanie medyczne jako środek znieczulający. Znana jest jednak także jako narkotyk powodujący krótkotrwałe efekty halucynacyjne i psychodeliczne oraz efekt dysocjacji umysłu i ciała.

Szczegóły sekcji zwłok

Sekcja zwłok Perry'ego wykazała, że ostatnie znane leczenie Perry'ego miało miejscepółtora tygodnia przed śmiercią. Co za tym idzie, znacznie dłużej niż czas, w którym lek nadal znajdował się w jego organizmie po zakończeniu leczenia.

W podsumowaniu raportu możemy przeczytać o okolicznościach odnalezienia martwej gwiazdy "Przyjaciół". Jego asystent znalazł nieprzytomnego aktora w basenie, "wskoczył do basenu, ułożył zmarłego na schodach i zadzwonił pod numer 911".

Według sekcji zwłok utonięcie było czynnikiem przyczyniającym się do śmierci Perry’ego „"ze względu na prawdopodobieństwo zanurzenia się w basenie po utracie przytomności".

"Asystent nie zgłaszał żadnych niedawnych chorób, skarg, picia ani nadużywania narkotyków" – czytamy w raporcie.

Kim był Matthew Perry?

Matthew Perry to amerykański aktor, najbardziej znany ze swojej roli jako Chandler Bing w popularnym serialu telewizyjnym "Przyjaciele" (ang. "Friends"), który był emitowany w latach 1994-2004. Urodził się 19 sierpnia 1969 roku. Poza swoją rolą w "Przyjaciołach", Perry wystąpił w wielu innych produkcjach telewizyjnych i filmowych, włączając w to filmy takie jak "The Whole Nine Yards" i jego kontynuację "The Whole Ten Yards", jak również seriale "Studio 60 on the Sunset Strip" i "The Odd Couple". Jego kariera obejmuje zarówno komedię, jak i dramat, a Perry jest również znany ze swojej pracy jako producent i scenarzysta.

Warto również wspomnieć, że Matthew Perry miał publicznie znane problemy z uzależnieniem i zdrowiem, o których otwarcie mówił, starając się zwiększyć świadomość na temat uzależnień i zdrowia psychicznego.

54-letni gwiazdor serialu "Przyjaciele" zmarł w swoim domu w Los Angeles pod koniec października.