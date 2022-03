"Nie mogę przestać myśleć o bezsensownych, morderczych atakach na Ukraińców (...). Nie mogę przestać myśleć o strachu i wycieńczeniu, jakie muszą czuć ci, którzy uciekają, którzy śpią w bunkrach, którzy ukrywają się w swoich piwnicach. O twarzach matek i dzieci, ojców żegnających się na dworcu, mężczyzn, którzy nigdy wcześniej nie mieli w ręku broni, ale zostają, aby bronić demokracji" - powiedziała Winfrey we wtorek na Instagramie.

Serdeczność Polaków w kontrze do ataku Rosjan

"Czy słyszeliście o tym, jak wiele rodzin po drugiej stronie granicy w Polsce otworzyło swoje domy dla uchodźców z Ukrainy? Jak wyciągają dłoń do osób, których nawet nie znają, bo wiedzą, że to sąsiedzi i oni wszyscy są tacy jak my?" - pytała producentka.

Winfrey dodała, że serdeczność Polaków, którzy zaopiekowali się uchodźcami na granicy, stoi w opozycji do szerzącego śmierć ataku Rosji na Ukrainę.