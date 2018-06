Poznajcie nastolatka z Brooklynu – Milesa Moralesa. Fani przygód Człowieka-Pająka znają Milesa Moralesa doskonale. Postać Moralesa stworzyli Brian Michael Bendis i rysowniczka Sara Pichelli w 2011 roku jako część serii „Ultimate”, należącej do Marvel Comics, ale będącej alternatywną linią komiksów o superbohaterach. Miles Morales jest nastolatkiem, który odkrywa w sobie moce podobne do tych, jakimi posługuje się Spider-Man, podobnie zresztą jak on, jest superbohaterem; nazywany jest często Ultimate Spider-Man. Jest nadzwyczajnie silny, potrafi wdrapywać się po ścianach, ma pajęczy zmysł i umiejętność paraliżowania wroga.