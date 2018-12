Shang-Chi został przedstawiony światu na kartach komiksu pod koniec 1973 roku. Jego twórcy nie ukrywają, że byli zainspirowani fenomenem światowym, jakim był film, który również w tym roku trafił do kin, czyli "Wejście smoka". Co ciekawe, Shang-Chi nie posiadał w komiksie nienaturalnych mocy - do perfekcyjnego opanowania sztuk walki potrzebne mu były trening i koncentracja. Wyróżniało go też to, że posiadał ogromną wiedzę na temat filozofii i... karmienia ryb.

Scenariusz do filmu przygotowuje Dave Callahamtóry odpowiadał m.in. za "Zombieland 2", "Wonder Woman 1984", "Spider-Man: Into the Spider-Verse 2".

Obecnie trwają poszukiwania reżysera, który ma rozumieć potrzeby widzów w Azji. Przedstawiciele Marvela nie ukrywają, że chcą, by produkcja stała się w Azji tak ważna, jak dla czarnoskórych widzów stała się "Czarna pantera". Film będzie dystrybuowany na cały świecie.