W konkursie głównym zostanie pokazana także rosyjsko-polsko-serbska koprodukcja "Dovaltov" Alexeya Germana. Oba filmy były współfinansowane przez PISF. Pokaz na festiwalu będzie ich światową premierą.

Najnowszy film Szumowskiej to współczesna baśń o człowieku, który stracił twarz w wypadku. Po nowatorskiej operacji wraca do rodzinnej miejscowości, ale ludzie nie wiedzą jak go traktować. Staje się dla nich kimś obcym.

Odtwórcą głównej roli w filmie jest Mateusz Kościukiewicz („Wszystko co kocham”, „W imię”, „Matka Teresa od kotów”, „Amok”). W pozostałych rolach występują Agnieszka Podsiadlik, nominowana w zeszłym roku do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego za występ w filmie „Baby Bump”, oraz Małgorzata Gorol, debiutująca na dużym ekranie laureatka prestiżowych nagród teatralnych, między innymi Nagrody im. Leona Shillera.

Za zdjęcia i montaż odpowiadają Michał Englert i Jacek Drosio. Scenografia to dzieło Marka Zawieruchy („Wołyń”, „W imię…”, „Róża), kostiumy Katarzyny Lewińskiej („Body/Ciało”, „Córki Dancingu”, „Disco Polo”) i Julii Jarży („Body/Ciało”, „W imię…”, „33 sceny z życia”), zaś charakteryzacja Waldemara Pokromskiego („Maria Skłodowska-Curie”, „Wałęsa. Człowiek z nadziei”, „Katyń”). W filmie wykorzystane zostaną utwory zespołu Metallica.

Szumowska ma już na swoim koncie nagrodę Srebrnego Niedźwiedzia, którą otrzymała w 2015 roku za najlepszą reżyserię „Body/Ciało” oraz wyróżnienie dla swojego wcześniejszego obrazu „W imię…”.

Laureaci 68. Berlinale zostaną ogłoszeni 24 lutego 2018 roku.

itm/