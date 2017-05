"Dyrektor festiwalu Thierry Fremaux zastanawiał się poważnie nad dwiema propozycjami, ale nie zostały skończone na czas. Ostatecznie w Cannes polskie kino reprezentuje sześć wydarzeń" - pisze w relacji z Cannes Mariola Wiktor.

Szerokim echem odbił się m.in. pokaz filmu "Człowiek z żelaza" Andrzej Wajdy w ramach sekcji Cannes Classics, na który pojawili się m.in. Jerzy Skolimowski, Agnieszka Holland, Krzysztof Zanussi, Ryszard Bugajski, Małgorzata Szumowska, Kuba Czekaj, Tomek Wasilewski. Byli też Lech Wałęsa oraz Krystyna Janda, która na swoim Facebooku opublikowała niezwykłe zdjęcie z tego wydarzenia.

TVP poinformowało jednak, że jedyną polską produkcją jest film "Dwie korony", fabularyzowany dokument o Maksymilianie Kolbe. Podobną informację zawarło też kilka innych serwisów, co było efektem informacji prasowej, rozesłanej przez agencję PR odpowiedzialną za promocję filmu. Sprawę opisał dziś na swoich stronach Tygodnik Powszechny.

PISF postanowił zareagować. Oto pismo, w którym Instytut zaprasza TVP do współpracy. Jego adresatem jest Grzegorz Pawelczyk, dyrektor TVP Info, a autorem rzecznik PISF, Rafał Jankowski.

Szanowny Panie Dyrektorze,

nawiązując do materiałów filmowych dotyczących obecności polskiej kinematografii na 70. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes, prezentowanych w ostatnich dniach na antenie TVP Info, chciałbym uprzejmie zwrócić uwagę, że nie przedstawiają one w sposób wyczerpujący i pełny informacji na ten temat.

Podczas jubileuszowego, 70. MFF w Cannes, polska kinematografia jest obecna zarówno w programie festiwalowym jak i na licznych wydarzeniach skierowanych do profesjonalistów.

Oto wybrane informacje, które mogą być przydatne przy realizacji kolejnych materiałów telewizyjnych na antenie TVP Info:

Pokaz zrekonstruowanego cyfrowo filmu „Człowiek z żelaza” w reżyserii Andrzeja Wajdy w prestiżowej sekcji Cannes Classics.

„Koniec widzenia” w reżyserii Grzegorza Mołdy znalazł się wśród 9 filmów z całego świata, które powalczą o Złotą Palmę w Konkursie Filmów Krótkometrażowych. Jest to produkcja Gdyńskiej Szkoły Filmowej.

„Najpiękniejsze fajerwerki ever” w reżyserii Aleksandry Terpińskiej zostaną zaprezentowane w konkursie krótkometrażowym sekcji Semaine de la Ciritique. Producentem filmu jest Studio Munka działające przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich.

Pokazy pozakonkursowe nowego filmu Romana Polańskiego „Prawdziwa historia”, współfinansowanego przez PISF. Polskim koproducentem jest Monolith Films.

Francusko-litewsko-ukraińsko-polska koprodukcja „Szron” w reż. Szarunasa Bartasa została zaprezentowana w sekcji Quinzaine des Réalisateurs (Directors' Fortnight). Film jest współfinansowany przez PISF.

Izraelsko-polska koprodukcja międzynarodowa „Scaffolding” w reżyserii Matana Yaira została pokazana w programie ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion). Film jest współfinasowany przez PISF.

Wielokrotna laureatka m.in. Polskich Nagród Filmowych czy nagród na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Dorota Roqueplo, jest główną kostiumografką w pokazywanym w konkursie głównym filmie Siergieja Łoźnicy „Łagodna”.

Reżyser i scenarzysta Jakub Czekaj został laureatem 11. edycji Nagrody ScripTeast im. Krzysztofa Kieślowskiego za Najlepszy Scenariusz z Europy Wschodniej.

Na 70. MFF w Cannes przedstawiciele Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Lithuanian Film Center podpisali porozumienie o współpracy obu instytucji, które ma służyć zacieśnieniu kooperacji między producentami z Polski i Litwy.

To tylko niektóre przykłady obecności polskiej kinematografii na 70. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Polscy producenci oraz przedstawiciele instytucji filmowych uczestniczą w co najmniej kilkunastu wydarzeniach branżowych, niezwykle istotnych dla rozwoju polskiego rynku producenckiego oraz realizacji kolejnych międzynarodowych produkcji filmowych.

W razie zainteresowania ze strony TVP Info, Polski Instytut Sztuki Filmowej służy wszelkimi informacjami na ten temat.

Życząc wszelkich sukcesów reżyserowi, wszystkim twórcom i koproducentom filmu „Dwie Korony”, który jest pokazywany w tym roku w Cannes na targach filmowych (Marché du Film), pragnę również zwrócić uwagę, że na tym najważniejszym na świecie filmowym wydarzeniu branżowym jest obecnie prezentowanych blisko sześćdziesiąt polskich produkcji filmowych.

Znaczna część z nich także będzie miała swoje pokazy premierowe na 70. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes.