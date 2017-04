Zdzisław Pietrasik urodził się 20 listopada 1947 roku w Sadówce. Ukończył Filologię Polską na Uniwersytecie Łódzkim, studiował także w Instytucie Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim.

Jak powiedział kilka lat temu w rozmowie z Anną Gronczewską, początkowo - po skończeniu filologii - chciał iść na reżyserię. Ostatecznie wybrał właśnie podyplomowe Studium Dziennikarskie. "Teraz nie żałuję, zwłaszcza, kiedy patrzę na kolegów reżyserów z moich roczników. Też pewnie byłbym teraz sfrustrowany i rozgoryczony. Co nie znaczy, że dziennikarstwo jest zawodem lekkim, łatwym i przyjemnym" - dodał wtedy.

Pierwszą recenzję wydał o filmie "Krzyżacy" Aleksandra Forda. "Książka była lepsza!" - powiedział koleżance, jeszcze jako uczeń podstawówki rozmiłowany w powieści Sienkiewicza. "To była moja pierwsza recenzja, jaką w życiu wygłosiłem, co więcej, do dziś się z nią zgadzam" - podkreślił po latach.

Publikował m.in. w piśmie studenckim "itd" i "Kulturze", a następnie w "Polityce". Zajmował się głównie krytyką filmową i relacjonowaniem wydarzeń z dziedziny kinematografii. Był także autorem artykułów na temat teatru oraz wydarzeń społeczno-kulturalnych. Był kuratorem Warszawskich Spotkań Teatralnych. Pełnił funkcję kierownika działu kulturalnego tygodnika "Polityka".

W 1987 otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, a w 2005 r. - Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W 2011 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Był wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Polskie kino, jak podkreśliło SFP w komunikacie, "w Jego osobie miało zawsze sojusznika".

Prowadził internetowego bloga "Widzi mi się", gdzie pisał m.in. o wydarzeniach kulturalnych i nowych premierach

Zmarł 25 kwietnia w Warszawie, miał 69 lat.