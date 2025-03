Program księżnej Meghan w Netflixie

Program „Z miłością, Meghan” to od dawna zapowiadany show lifestylowy księżnej Sussex, który na początku marca zadebiutował na Netfliksie. W programie księżna Meghan zaprasza do swojego domu gości ze swojego najbliższego otoczenia. W czasie podejmowania gości księżna prezentuje swoje umiejętności kulinarne. Dzieli się też poradami i sekretami związanymi z prowadzeniem domu i ogrodu, a nawet pokazuje własne ule, z których pozyskuje miód.

Początkowo premiera programu była zapowiadana na styczeń 2025 roku. Jednak z uwagi na pożary w Los Angeles, w których ucierpiało wiele osób, termin przesunięto. Program „Z miłością, Meghan” zebrał mieszane recenzje wśród widzów i krytyków. Jednym się podoba, inni - zarzucają, ze ideą show jest poprawa wizerunku księżnej, która od czasu opuszczenia wraz z mężem Wielkiej Brytanii, mierzy się z nieustanną krytyką.

„Z miłością, Meghan”. Czy będzie drugi sezon?

Mimo mieszanych ocen programu, Netflix pojął decyzję o kontynuowaniu show. Wiadomo już, że w jesienią zobaczymy drugi sezon programu „Z miłością, Meghan”. Nie jest jeszcze znana konkretna data. Show księżnej Meghan jest kolejną odsłoną współpracy książęcej pary z popularną platformą streamingową.

W 2022 roku Netflix pokazał sześciodcinkowy program dokumentalny "Harry&Meghan", który był pokazaniem historii odejścia Sussexów z brytyjskiej rodziny królewskiej z ich perspektywy. Następne wspólne produkcje Netfliksa i pary to kolejno: „Live To Lead”, „Heart of Invictus” oraz "Polo".

Produkcją programu „Z miłością, Meghan” zajmuje się Archewell Productions - firma należąca do Meghan i Harry’ego - we współpracy z The Intellectual Property Corporation (IPC) należącą do Sony.