Wcześniej film otworzy 20. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Poniżej prezentujemy oficjalny zwiastun dzieła Wilczyńskiego z muzyką Tadeusza Nalepy.

„Zabij to i wyjedź z tego miasta” to dużo więcej niż film: to 14 lat życia poświęconych na realizację tego niesamowitego, osobistego projektu. To przyprawiająca o dreszcze podróż w przeszłość własną i kraju, wywoływanie duchów ludzi i miejsc, terapeutyczna opowieść o rodzinie i wzruszający hołd dla przyjaźni.

Pokazywany premierowo na Berlinale i wyróżniony na festiwalu w Annency „Zabij to…” może również poszczycić się obsadą, jakiej nie miała żadna polska produkcja. Postaciom z animacji Wilczyńskiego głosu użyczyli między innymi Barbara Krafftówna, Andrzej Wajda, Irena Kwiatkowska, Krystyna Janda, Gustaw Holoubek, Anna Dymna, Marek Kondrat, Daniel Olbrychski, Magdalena Cielecka, Anja Rubik czy Małgorzata Kożuchowska. Wielu z nich autor zdążył nagrać w ostatniej chwili.