Jak czytamy w oficjalnym opisie.

Reklama

900 000 polskich rodzin, które śniły o własnym domu, stało się ofiarami nieuczciwego systemu bankowego. Zamiast wymarzonego własnego miejsca zostali skazani na stres, a nierzadko również na długi. Wpadli w pułapkę międzynarodowych organizacji, bezwzględnych banków i cynicznej władzy. Od tamtej pory nasi znajomi, sąsiedzi, a nierzadko również my sami, zmierzamy się z niepewnością i złością na to, co nam zgotowano. Tę historię – prawdziwych ludzi, ich namiętności, dążeń, pragnień i tęsknot – przedstawiają „Banksterzy”, pełna napięcia, emocji i ludzkich dramatów produkcja z plejadą znakomitych aktorów w obsadzie. W filmie, który bezkompromisowo opowiada o systemie bankowym i chciwości, mającej wpływ na życie codzienne milionów z nas, zobaczymy m.in. Katarzynę Zawadzką, Antoniego Królikowskiego, Magdalenę Lamparską, Tomasza Karolaka, Jana Frycza, Małgorzatę Kożuchowską i Rafała Zawieruchę.

Oto zwiastun filmu.