Dwóch bohaterów filmu: Carroll Shelby (Damon) i Ken Miles (Bale) wspólnie stawili czoło obojętności wielkich korporacji, prawom fizyki i własnym ograniczeniom, by zbudować rewolucyjny samochód wyścigowy dla Ford Motor Company i rzucić wyzwanie słynnym samochodom Enzo Ferrari w prestiżowym dwudziestoczterogodzinnym wyścigu Le Mans we Francji w 1966.

To oczywiście film, w którym wyścigi będą odgrywały ważną rolę. Jak to już mogliśmy często zaobserwować na ekranach, to także opowieść o dwóch różnych charakterach i temperamentach. Wielu obserwatorów wskazuje, że będziemy mieli tu do czynienia też z ważnym pojedynkiem aktorskim - na przeciw siebie stanie dwóch bardzo ważnych dla Hollywood gwiazdorów.

"le Mans '66" w reżyserii Jamesa Mangolda w kinach od 22 listopada.