Film Todda Philipsa w kinach pojawi się dopiero 4 października, ale już od kilku miesięcy mocno przykuwa on uwagę internautów i krytyków. Mimo, że to opowieść oparta na komiksie, "Joker" został zakwalifikowany na kilka ważnych festiwali filmowych. Ci zaś, którzy widzieli dzieło mówią, że to może być nawet film oscarowy.

W zwiastunie zachwyca nie tylko Joaquin Phoenix, który typowany jest dla wielu nagród za najlepszą rolę męską, ale także Robert De Niro, który zbiera bardzo dużo pozytywnych opinii.

Oto drugi polski zwiastun.