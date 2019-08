Pedro wie, że jego syn ma wrodzony talent i zmusza go do udziału w zajęciach tanecznych. Wbrew swojej woli i mimo początkowej niesubordynacji, Yuli zachwyca się światem tańca.

Wkrótce zaczyna tworzyć własną legendę, jako jeden z najlepszych tancerzy swojego pokolenia. Przełamuje tabu, stając się pierwszym czarnym odtwórcą roli Romea w prestiżowym Royal Opera House w Londynie, gdzie przez 17 lat buduje swoją niezwykłą karierę jako główny tancerz.

Reżyserką filmu jest Iciar Bollain. Karierę w branży filmowej rozpoczęła od aktorstwa, ale szybko zafascynowała się reżyserią. Z powodzeniem – już jej debiutancka tragikomedia „Hola, ¿estás sola?” (1995) zdobyła szereg nagród i uznanie hiszpańskich krytyków. Drugi film, „Kwiaty z innego świata” (1999), został wyróżniony w Cannes. Za kolejny – „Moimi oczami” (2003) – otrzymała nagrody Goya za reżyserię i scenariusz. Jeszcze większym powodzeniem cieszył się „Nawet deszcz” (2010) – zgarnął 13 nominacji do „hiszpańskich Oscarów” i ostatecznie zwyciężył w trzech kategoriach; dostrzeżono go także na MFF w Berlinie oraz przyznano nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej. Obraz, podobnie jak późniejsze „Drzewko oliwne” (2016), był również oficjalnym kandydatem Hiszpanii do nominacji oscarowej. Prywatnie i zawodowo Iciar Bollain jest związana z uznanym brytyjskim scenarzystą Paulem Lavertym, stałym współpracownikiem Kena Loacha i autorem nagrodzonego na MFF w San Sebastian scenariusza „Yuli”.