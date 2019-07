Małgorzata Socha i Piotr Adamczyk to aktorzy doskonale znani wszystkim miłośnikom polskiego dubbingu. Jej głos można było usłyszeć w takich produkcjach jak „Smerfy”, „Sing” czy „W głowie się nie mieści”. On zaś tworzył niezapomniane kreacje w „Autach” i Madagaskarze”. Teraz spotkali się w animacji „Wilk w owczej skórze 2”, by wcielić się z bohaterów po dwóch stronach zwierzęcej barykady.

„Moja bohaterka, Mami, to królicza cyganka, wróżka, specjalistka od magicznych mikstur” – mówi Małgorzata Socha. „Jest pełna uroku i wrodzonej inteligencji. Nigdy nie traci zimnej krwi, a wilki owija sobie wokół własnego palca i naprawdę robi to z dużym wdziękiem i humorem. To była wielka przyjemność móc podłożyć głos pod taką charakterną bohaterkę” – dodaje aktorka.



„W filmie gram wilka, który też czasem jest w owczej skórze. Ale czy jest mu dobrze w tej postaci? Nie za bardzo… Mój bohater, Skinny, dużo w tym filmie namiesza. Mam nadzieję, że widzowie polubią go za to, że nie jest jednoznaczną postacią. Raz bywa dobry, raz zły, a przecież każdemu z nas zdarza się popełnić jakieś głupstwo. Jak Skinny wybrnie ze swoich błędów? Musicie to zobaczyć!” – opowiada Piotr Adamczyk.

Film w kinach 2 sierpnia. Oto polski zwiastun.