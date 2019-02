Dystrybutor tak opisuje fabułę filmu:

„Nie muszę ci tłumaczyć, jak zły jest świat” – mówi siostra przełożona przyjmując do zakonu Mary, młodą, ciężarną kobietę, która szuka schronienia w klasztorze na prowincji stanu Georgia. Zakonnice obiecują jej pomoc, ale w zamian oczekują bezwzględnego przestrzegania reguł zgromadzenia i wyrzeknięcia się zepsucia, jakie niesie ze sobą „zewnętrzny świat”. Mary przystaje na te warunki, widząc tam idealne miejsce dla narodzin dziecka. Z czasem jednak to, co wydawało się bezpiecznym azylem, zaczyna odsłaniać swoją prawdziwą, przerażającą naturę. Czy prześladowana przez widma przeszłości i niemogąca nikomu zaufać Mary, znajdzie w sobie siłę, by wyzwolić się spod kontroli demonicznej matki przełożonej i ocalić duszę swoją oraz nienarodzonego dziecka?

Oto zwiastun filmu.