To surrealistyczna komedia pokazująca meandry drogi do wielkiego sukcesu. Dzisiejsze Oakland, czarnoskóry telemarketer Cassius Green (Lakeith Stanfield) odkrywa magiczny klucz do sukcesu w zawodzie. Tyle że szybko wpada w machinę sukcesu, która wprawdzie zapewnia mu finansowy sukces, ale psuje relacje z dziewczyną, Detroit (Tessa Thompson), uliczną artystką, będącą częścią artystycznego kolektywu twórców w stylu Banksy’ego. Kiedy koledzy Cassiusa rozpoczynają strajk w sprawie ucisku, on ulega czarowi swego uzależnionego od kokainy szefa Steve’a Lifta (Armie Hammer), który proponuje mu pieniądze, o jakich Cassius nawet nie śnił. Film w kinach od 15 marca 2019r.