Jak zapowiadają twórcy filmu, największa przygoda to ta, która prowadzi do domu. 400 mil - tyle pokonała Bella, by wrócić do swego ukochanego przyjaciela. Człowieka. Oto drugi zwiastun poruszającej opowieści „O psie, który wrócił do domu”.

Scenariusz na podstawie nowej powieści W. Bruce’a Camerona, autora hitu „Był sobie pies”. W kinach od 25 stycznia.

Każdy kto choć raz spuścił swego psa ze smyczy, poczuje dreszczyk emocji.