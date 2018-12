Jedno przypadkowe spotkanie, próba porwania, szalony lot na własnoręcznie skonstruowanej machinie i ucieczka przed Łowcami Głów z Oblivio – czy to brzmi jak normalny dzień w życiu przeciętnego nastolatka? Franek i Izka – główni bohaterowie filmu – odkryją, że nie trzeba być superbohaterem, aby przeżyć superprzygodę. Uruchamiając tajemniczy gramofon, przypadkiem sprowadzą do ziemskiego wymiaru Eddiego – uciekiniera z krainy Oblivio. Skierują tym samym na siebie gniew Łowców Głów, którzy za wszelką cenę będą chcieli ukarać zbiega. „Za wszelką cenę” oznacza, że nie zawahają się zdeatomizować każdego, kto stanie im na drodze. Czy Frankowi i Izce uda się uratować Eddiego? Czy ich przyjaźń przetrwa pomimo problemów, które czekają ich po drodze?

„Władcy Przygód. Stąd do Oblivio” to pierwszy od lat polski film dla dzieci i młodzieży zrobiony z tak dużym rozmachem i oryginalnością. Na szczególną uwagę zasługuje wyjątkowa muzyka, za którą odpowiada m. in. Carl Rydlund. Twórca pracował przy takich amerykańskich hitach jak „Interstellar” i „Dunkierka”. Przy „Władcach przygód” odpowiadał za orkiestrację, a muzykę skomponował Fred Emory Smith.

W roli głównej wystąpił Szymon Radzimierski – nastoletni podróżnik, bloger, pisarz i autor książek „Dziennik Łowcy Przygód. Extremalne Borneo” oraz „Dziennik Łowcy Przygód. Etiopia. U stóp góry ognia”.

„Władcy przygód. Stąd do Oblivio” w kinach od 25 stycznia.