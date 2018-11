Po wielu latach nieobecności Laura (Cruz) wraz z dwójką dzieci powraca do rodzinnego miasteczka w Hiszpanii na wesele siostry. Podczas hucznej zabawy spotyka Paco (Bardem), swoją wielką, pierwszą miłość. Imprezę przerywa zniknięcie Irene, nastoletniej córki Laury. Przy okazji poszukiwań na jaw wychodzą rodzinne tajemnice, o których wszyscy woleliby zapomnieć. W upalnym, sennym miasteczku pod powierzchnią czai się mrok. Wszyscy są podejrzani.

Mistrz światowego kina zaprasza nas do kipiącego od emocji labiryntu. Cruz i Bardem stworzyli we „Wszyscy wiedzą” jeden z najwspanialszych duetów w ich karierze. W pełnych namiętności kreacjach tej pary przeszłość spotyka się z teraźniejszością, dawne uczucie przeżywane jest na nowo, a dystans zamienia się w ognistą bliskość. Czy niewiedza jest zawsze błogosławieństwem? Co zrobisz, kiedy nagle okaże się, że poza tobą już wszyscy wiedzą?

Nowy film Asghara Farhadiego, laureata Oscara za "Rozstanie" i "Klienta", w kinach 15 lutego 2019 roku