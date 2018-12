W pierwszym zwiastunie „Miszmaszu czyli Kogla Mogla 3” zobaczymy dalszy przygód Kasi, ekscentrycznej rodziny Wolańskich i pozostałych bohaterów zwariowanej komedii, którzy podczas szalonej wyprawy sprawdzą, ile jest prawdy w powiedzeniu, że rodziny się nie wybiera, a stara miłość nie rdzewieje.

W „Miszmaszu czyli Koglu Moglu 3” główna bohaterka Kasia (Grażyna Błęcka-Kolska) nadal mieszka we wsi Brzózki i walczy z niechcianym zalotnikiem Staszkiem Kolasą. Do Polski wraca niespodziewanie jej syn Marcin (Nikodem Rozbicki) i od razu wpada w kłopoty. Chłopak ma pomysł na niecodzienny biznes… W tym czasie w Warszawie w rodzinie Wolańskich wybucha kryzys. Wolańska (Ewa Kasprzyk) – celebrytka i słynna sekstrenerka – wydaje kontrowersyjną książkę. Jej bliscy – mąż (Zdzisław Wardejn) i córka Agnieszka (Aleksandra Hamkało) – buntują się i uciekają z domu. Postanawiają najpierw odwiedzić Piotrusia (Maciej Zakościelny), który dziś wiedzie wygodne życie u boku żony Marleny (Katarzyna Skrzynecka).

Nikodem Rozbicki debiutuje w świecie „Kogla Mogla” rolą Marcina Zawady, syna Kasi (w tej roli Grażyna Błęcka-Kolska), wiecznego Piotrusia Pana – imprezowicza i lekkoducha, który umie podbić serce niemal każdej dziewczyny. Przez kilka ostatnich lat po tym jak małżeństwo jego rodziców się rozpadło, mieszkał z ojcem w Holandii. I cały czas okłamywał matkę – pewną, że jej ukochany syn studiuje za granicą. – Czuję odpowiedzialność, bo gram w kontynuacji dwóch kultowych filmów. W „Miszmaszu czyli Koglu Moglu 3” tworzymy nową historię, gdzie kontekst poprzednich części stanowi podstawę, a współczesne realia nadają rytm. Jak sam tytuł wskazuje, mieszamy tutaj konwencje, poglądy, pokolenia, światy. - mówi aktor.

Na planie Nikodem spotkał się z Anną Muchą, która wciela się w rolę urzędniczki. Zgodnie z temperamentem aktorki postać Anny Muchy to kobieta wulkan: niebezpieczna i gorąca. Tajemnicza, seksowna brunetka, która w sekundę sprawi, że Marcinowi skoczy tętno…

– Pamiętam ten film z czasów dzieciństwa i potem z okresu nastoletniego. Zawsze wzruszała mnie ta naiwność Kasi oraz sielski obraz polskiej wsi. Pamiętam też, jak ogromne wrażenie zrobiła na mnie rola pani Ewy Kasprzyk i jej pani Wolańska. To była petarda! No i te kultowe cytaty, które na stałe wpisały się w naszą kulturę. Mój ulubiony, który zapamiętałam na całe życie, to: „Przyjaźń między kobietą a mężczyzną jest możliwa, ale tylko erotyczna”. Do dziś się tego trzymam.

Na ekranie doborowa obsada: Grażyna Błęcka-Kolska, Ewa Kasprzyk, Zdzisław Wardejn, Katarzyna Łaniewska, Jerzy Rogala, Wiktor Zborowski, Paweł Nowisz, oraz Aleksandra Hamkało, Nikodem Rozbicki, Maciej Zakościelny, Katarzyna Skrzynecka, Anna Mucha, Małgorzata Rożniatowska, Joanna Jarmołowicz, Wojciech Solarz, Mayu Gralińska-Sakai, Mikołaj Roznerski i Michalina Sosna.