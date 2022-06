Dziesiątki tysięcy wybuchów i ostrzałów. Setki tysięcy rannych i zabitych. Miliony, które straciły domy. Wszyscy widzieliście zdjęcia z Ukrainy. Spokojne miasta i wsie zmiecione z powierzchni ziemi. Pociski samosterujące i bomby, które nie zostawiają kamienia na kamieniu ze szkół, szpitali, teatrów, muzeów, całych ulic i dzielnic - przekazał Zełenski.

Oscar z gipsu

W czasie II wojny światowej, kiedy metal był potrzebny na froncie, statuetka Oscara została wykonana z gipsu. Można powiedzieć, że to był symboliczny gest, który nie wpłynął drastycznie na przebieg wojny. Ale nie możemy powiedzieć, że pokonalibyśmy nazizm bez tego kawałka metalu - powiedział prezydent Ukrainy.

Zełenski podkreślił, że "każda pomoc jest cenna i ważna" i podziękował uczestnikom gali, którzy zebrali się na niej w imię pomocy Ukrainie, jak i Seanowi Pennowi, który w pierwszych dniach wojny przebywał w Kijowie.

Stopienie Oscara

Byłeś gotów stopić swojego Oscara w proteście przeciwko niewystarczającej pomocy Ukrainie. Jestem pewien, że nie będzie to konieczne - zwrócił się Zełenski do Penna. Stopiona powinna zostać broń barbarzyńców, którzy mordują ludność cywilną. Sprzęt agresora, jego czołgi, samoloty, okręty, rakiety powinny być stopione i całe to żelazo, które niesie zło – kontynuował.

Kończąc swoją wypowiedź, prezydent Ukrainy zaapelował o wsparcie dla jego kraju i walkę o niego, ponieważ jest to wsparcie i walka w imię całego wolnego świata.