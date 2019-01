We wtorek Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła, że "Zimna wojna" została nominowana do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Nominację za zdjęcia do "Zimnej wojny" otrzymał operator Łukasz Żal, a Paweł Pawlikowski w kategorii najlepszy reżyser.

"Choć świat na co dzień nie jest czarno-biały, to ten w >Zimnej wojnie< zasługuje na Oscara! I to nie jednego!" - skomentował nominacje na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

"Gratuluję twórcom filmu nominacji i trzymam kciuki za to, by statuetka trafiła w ich ręce" - dodał.

Choć świat na co dzień nie jest czarno-biały, to ten w "Zimnej wojnie" zasługuje na Oscara! I to nie jednego! Gratuluję twórcom filmu nominacji i trzymam kciuki za to, by statuetka trafiła w ich ręce. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) 22 January 2019

Laureatów Oscarów poznamy 24 lutego. W tym roku nagrody zostaną przyznane po raz 91.