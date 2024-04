Co się wydarzy w 3. sezonie?

W trzecim sezonie dojdzie do serii wybuchów, które wstrząsają Kingstown i jego mieszkańcami. W mieście urządza się rosyjska mafia, a w więzieniu i poza nim trwa narkotykowa wojna. Mieszkańcy oczekują, że Mike McLusky (Jeremy Renner) uspokoi sytuację. Sprawy jednak się komplikują, kiedy postać znana z kryminalnej przeszłości burmistrza grozi, że uniemożliwi mu zaprowadzenie pokoju między zwaśnionymi stronami.

Kto stoi za serialem?

Serial "Mayor of Kingstown" stworzyli nominowany do Oscara Taylor Sheridan i Hugh Dillon. W roli głównej występuje nominowany do Oscara Jeremy Renner, szerokiej publiczności znany jako Hawkeye z uniwersum Marvela.

Poza Rennerem w serialuwystępuje znakomita obsada, m.in. Hugh Dillon, Taylor Handley, Emma Laird, Tobi Bamtefa, Derek Webster, Nishi Munshi, Hamish Allan-Headley i Michael Beach.

Producentami wykonawczymi serialu są Taylor Sheridan, Hugh Dillon, Jeremy Renner, Antoine Fuqua, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, Michael Friedman, Dave Erickson, Regina Corrado i Keith Cox.

Kiedy premiera 3. sezonu?

Serial "Mayor of Kingstown" ("Burmistrz Kingstown") będzie można oglądać w SkyShowtime od 6 czerwca.

Pierwsze dwa sezony serialu także są dostępne na platformie, podobnie jak inne cenione seriale Sheridana - "1883", "1923", "Lawmen: Bass Reeves", "Special Ops: Lioness", "Tulsa King" i "Yellowstone".