"Shardlake". Gdzie i kiedy premiera?

Premiera serialu "Shardlake" nastąpi 1 maja na platformie Disney+.

"Shardlake". O czym jest serial?

Ten czteroczęściowy dramat, pełen tajemnic, napięcia i oszustw, osadzony jest w XVI-wiecznej Anglii podczas kasaty klasztorów. Wygodne i bezpieczne życie prawnika Shardlake'a zostaje wywrócone do góry nogami, gdy wpływowy Cromwell zleca mu zbadanie pewnego morderstwa. Ofiarą jest jeden z komisarzy, który zbierał dowody przemawiające za zamknięciem klasztoru w odległym mieście Scarnsea. Po śmierci śledczego kariera Cromwella wisi na włosku, dlatego, aby zachować twarz i pozycję, konieczne jest, aby tajemnica morderstwa została rozwiązana, a sprawa prowadzona przez zamordowanego komisarza doprowadzona do końca. Shardlake wraz z delegowanym przez Cromwella asystentem – Jackiem Barakiem – kieruje się do Scarnsea, gdzie zderza się z wrogością, podejrzliwością i paranoją mnichów drżących o swoją przyszłość. Nie zatrzymają się przed niczym, by utrzymać status quo, nawet za cenę kolejnych intryg.

"Shardlake". Kto stoi za serialem?

Arthur Hughes wciela się w rolę Matthew Shardlake'a – prawnika z wyostrzonym poczuciem sprawiedliwości i jednego z niewielu uczciwych ludzi w świecie pełnym spisków i kłamstw. Pracuje on dla Thomasa Cromwella, granego przez Seana Beana – niebezpiecznego i wpływowego człowieka, który jest również prawą ręką Henryka VIII. Z kolei znany z "Władców przestworzy" Anthony Boyle gra zarozumiałego Jacka Baraka, który sprawia, że Shardlake wątpi w jego czyste zamiary, podejrzewając go o bycie podstawionym szpiegiem Cromwella. W obliczu wrogości i wątpliwości co do prawdziwych intencji Baraka, Shardlake zostaje wciągnięty w sieć kłamstw, oszustw i korupcji, która zagraża nie tylko jego moralności, ale również życiu.

Autorem scenariusza jest Stephen Butchard ("The Good Mothers"). Jonny Richards pełni funkcję producenta wykonawczego z ramienia Disney+, zaś za kamerą stanął Justin Chadwick ("Kochanice króla").