Canal+ przekonuje, że nowy serial komediowy twórców "Emigracji XD" i "The Office PL" "to nie tylko parodia na reality, ale na cały entertainment i masową kulturę – celebrytów, influencerów, feministki, tradewives, kryptowaluciarzy, nepobabies, przeskalowane ideologie i pseudo-religijność".

"Algorytm miłości". O czym jest serial?

W serialu kilkanaścioro uczestników podejmuje się udziału w programie "Algorytm miłości". Show miało być kręcone w słonecznej Hiszpanii, jednak ze względu na skandal z poprzedniego sezonu i ograniczenia budżetowe, zamiast zagranicznych plaż czeka na nich willa pod Warszawą.

"Śmierć, ślub, abstynencja seksualna i wzmożona aktywność, nagłe zwroty akcji – to i jeszcze więcej już wkrótce w niepowtarzalnym serialu, który nie pozostawi nikogo obojętnym! No i do willowego basenu też raczej lepiej już nie wchodzić" - czytamy w informacji prasowej.

"Algorytm miłości". Kto stoi za serialem?

W serialu występują Michał Czernecki, Helena Englert, Wiktoria Gąsiewska, Jakub Sasak, Małgorzata Socha, Karol Dziuba, Mateusz Dymidziuk, Katarzyna Gałązka, Adam Zdrójkowski, Aleksander Kaleta, Waleria Gorobets, Pola Błasik, Kamil Piotrowski, Emilia Walus, Beata Ścibakówna, Dorota Chotecka, Katarzyna Borkowska, Ewa Gawryluk, Jasper Sołtysiewicz, Weronika Malik oraz Filip Lipiecki. Nie zabraknie również znanych influencerów, m.in. Marty Rentel i Grzegorza Milewskiego.

Za reżyserię odpowiada duet Michał Tylka ("Fanatyk") i Alek Pietrzak ("Czarna owca"), za scenariusz - Łukasz Sychowicz, Mateusz Płocha, Mateusz Zimnowodzki i Marek Baranowski ("The Office PL", "Kiedy ślub?").

Widzowie kochają programy typu bikini reality, ponieważ miłosne przygody i życiowe przemyślenia ich bohaterów wywołują w nas rozbawienie, szok i niedowierzanie. To właśnie tu, jak w szkle powiększającym, odbijają się wszystkie pragnienia i klisze kultury masowej. Takim tropem kierowaliśmy się reżyserując "Algorytm miłości", dokładając coraz większy strach przed sztuczną inteligencją. Żonglujemy stereotypami i parodią taniej i prostej telewizji. Jesteśmy przekonani, że taka formuła wciągnie widzów i dostarczy im solidnej dawki rozrywki - mówią reżyserzy Aleksander Pietrzak i Michał Tylka.

"Algorytm miłości". Kiedy premiera serialu?

Premiera serialu "Algorytm miłości" nastąpi już 22 maja. Wtedy właśnie cały 10-odcinkowy sezon trafi na platformę CANAL+ online.