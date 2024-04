W sekcji koncertowej na ARTE.tv znajdują się także nagrania innych cenionych polskich artystów, m.in. Jann, Hani Rani, Dobrawy Czocher czy Jakuba Józefa Orlińskiego.

BEHEMOTH – TRANSMISJA KONCERTU Z OPERY PARYSKIEJ

Behemoth może i stonował nieco swoje brzmienie, dodając solidną dawkę orkiestry, chóru oraz syntezatorów, ale Adam "Nergal" Darski, wieloletni lider i gitarzysta zespołu, basista Tomasz "Orion" Wróblewski i perkusista Zbigniew "Inferno" Promiński nie tracą wigoru. Od 1995 roku muzycy pozostają ikonami europejskiego hard metalu: słyną z kontrowersyjnych aranżacji oraz potężnych kompozycji łączących black i death metal. Każdy ich występ wywołuje duże poruszenie, ponieważ stanowi przejmujące widowisko – nastrojową satanistyczną mszę, zawsze i bez skruchy imponującą wizualnie.

We wtorek 30 kwietnia muzyka metalowa zawita do 19. dzielnicy Paryża, w której zlokalizowana jest tamtejsza Filharmonia. To w niej odbędzie się specjalny koncert Behemotha pod hasłem Outliving Christ. W ten sposób zespół będzie świętować swoje 33. urodziny. Ze sceny popłyną dźwięki o nieokiełznanej mocy z albumu "Opvs Contra Natvram" z 2022 roku, który Nergal uznał za jedno ze swoich największych osiągnięć artystycznych. Ich muzyka została także uhonorowana zupełnie nową wystawą "Metal: Diabolus in musica", którą można zobaczyć w Filharmonii Paryskiej od 5 kwietnia. Ten jubileuszowy koncert zespołu Behemoth będzie można zobaczyć na żywo pod linkiem BEHEMOTH | ARTE.tv.

JANN – EUROSONIC 2024

Jann, a tak naprawdę Jan Rozmanowski, to jedna ze wschodzących gwiazd polskiej sceny pop. W wieku 12 lat śpiewał w Operze Narodowej w Warszawie, teraz tworzy popowe "hymny", które zaskakują niesamowitym bogactwem wariacji i niuansów. Już po kilku EP-kach i singlach stało się jasne, że ma zdolność do ciągłego odkrywania siebie na nowo. Początkowo zdobył popularność dzięki udziałowi w eliminacjach do Konkursu Piosenki Eurowizji 2023 z piosenką "Gladiator", która szybko znalazła się na listach przebojów, mimo że zajęła drugie miejsce w krajowych rozgrywkach. Latem tego samego roku znów zrobiło się o nim głośno dzięki występowi na Orange Warsaw Festival z Thirty Seconds to Mars. W 2024 roku towarzyszył amerykańskiej piosenkarce Madison Beer podczas jej europejskiej trasy koncertowej oraz Brodce, z którą nagrał nową aranżację słynnej piosenki "List" zespołu HEY do najnowszego sezonu serialu "Rojst – Millenium". Teraz podbija scenę za sprawą Eurosonic 2024, a jego występ można zobaczyć pod linkiem JANN | ARTE.tv.

"MESJASZ" HANDLA Z JAKUBEM JÓZEFEM ORLIŃSKIM

Żadne inne dzieło nie łączy muzyki sakralnej i teatru operowego tak skutecznie, jak oratorium "Mesjasz" Georga Friedricha Händla. Jest to jedno z absolutnych arcydzieł epoki baroku, a powstało zaledwie w dwa tygodnie. Od czasu premiery w 1741 roku oratorium, które opowiada o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Mesjasza, było wykonywane tak często, że słynne "Hallelujah" stało się jednym z najbardziej znanych utworów muzycznych wszech czasów. Ta wieloaspektowa kompozycja zaśpiewana m.in. przez polskiego kontratenora Jana Jakuba Orlińskiego przy akompaniamencie orkiestry Insula i chóru Accentus pod batutą Laurence’a Equilbeya pozwala przeżyć swoiste katharsis. Zapis Festiwalu Wielkanocnego w Aix-en-Provence można obejrzeć pod linkiem MESJASZ GEORGA FRIEDRICHA HANDLA – WIELKANOCNY FESTIWAL W AIX-EN-PROVENCE | ARTE.tv.

HANIA RANI – NANCY JAZZ PULSATIONS

Hania Rani to wielokrotnie nagradzana pianistka i kompozytorka z Gdańska. Dzieli swoje życie między Warszawę, gdzie mieszka, Berlin, gdzie studiowała i Zurych, gdzie często pracuje. Jej debiutancki album "Esja" był międzynarodowym hitem. Po wielkim sukcesie drugiego krążka podpisała kontrakt z Wise Music Group – to tam właśnie tworzą Dustin O'Halloran, Hildur Guðnadóttir i Ludovico Einaudi. Hania wciąż zaskakuje, a kolejnymi projektami udowadnia, że słusznie została okrzyknięta przyszłością europejskiej muzyki. Jej przygotowaniom do dużej międzynarodowej trasy koncertowej oraz pracy nad nowym albumem można było przyjrzeć się podczas festiwalu Nancy Jazz Pulsations w 2023 roku. Zapis tego występu jest dostępny na ARTE.tv pod linkiem: HANIA RANI – NANCY JAZZ PULSATIONS 2023 | ARTE.tv.

DOBRAWA CZOCHER – EUROPAVOX

Istnieją dźwięki, które wzbudzają emocje, tworzą nastrój i przenoszą do innej rzeczywistości. Wiolonczela potrafi wydobywać właśnie taki nastrój, jednak do tego potrzeba też artysty. Dobrawa Czocher jest w tym wirtuozką – jest główną wiolonczelistką New Philharmonic Orchestra w Berlinie oraz solistką Filharmonii Szczecińskiej. Artystka wzięła udział w festiwalu Europavox, który wystartował 15 lat temu, by rozpowszechniać twórczość europejskich talentów muzycznych. Wydarzenie to pozwala miłośnikom muzyki odkrywać nowych, wspaniałych artystów. Co roku Europavox prezentuje najbardziej obiecujące zespoły z Europy podczas siedmiu festiwali w Austrii, Belgii, Chorwacji, Francji, Włoszech, na Litwie i w Rumunii. Występ Dobrawy Czocher podczas zeszłorocznej edycji tego festiwalu można obejrzeć pod linkiem DOBRAWA CZOCHER - EUROPAVOX SESSION 2023 | ARTE.tv.