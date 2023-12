"Wszystko wszędzie naraz". O czym jest film?

"Wszystko wszędzie naraz" to szalone połączenie kina akcji, komedii i science fiction.

Evelyn Wang (Michelle Yeoh), borykająca się z trudami codzienności mama w średnim wieku, natrafia na klucz do "multiwersum": sieci przecinających się ze sobą światów, gdzie może zbadać wszystkie drogi życiowe, którymi nie poszła: począwszy od gwiazdy filmowej do uznanej szefowej kuchni. Kiedy pojawiają się mroczne siły, Evelyn będzie musiała wykorzystać wszystko, co ma, i wszystko, czym kiedyś mogła być, aby ocalić to, co jest dla niej najważniejsze: jej rodzinę.

"Wszystko wszędzie naraz". Kto stoi za filmem?

"Wszystko wszędzie naraz" to dzieło wizjonerskich twórców - Daniela Kwana i Daniela Scheinerta - czyli duetu The Daniels - oraz producentów Anthony'ego i Joe Russo ("Avengers: Koniec gry").

W rolach głównych: nagrodzona Oscarem Michelle Yeoh ("Przyczajony tygrys, ukryty smok", "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni"), nagrodzona Oscarem Jamie Lee Curtis ("Prawdziwe kłamstwa", cykl "Halloween"), nagrodzony Oscarem Ke Huy Quan ("Indiana Jones i Świątynia Zagłady", "Goonies"), nominowana do Oscara Stephanie Hsu ("Wspaniała Pani Masel") oraz James Hong ("Łowca androidów", "Chinatown").

"Wszystko wszędzie naraz". Gdzie oglądać?

Film będzie można zobaczyć na platformach: Premiery Canal+, Rakuten TV, Polsat Box Go, PlayNow, Player, Cineman, Mojeekino.pl, E-kino Pod Baranami, Nowe Horyzonty VOD.