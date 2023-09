Reklama

"Wolf Mountain". O czym jest film?

"AJ zmaga się z koszmarami związanymi ze śmiercią swoich rodziców. Terapeuta sugeruje mu powrót wraz z rodziną do miejsca tragicznego zdarzenia, by sprawdzić, czy przywoła więcej wspomnień. Brat AJ, Max, zgadza się do niego dołączyć wraz z pozostałymi członkami rodziny" - opisuje dystrybutor, firma Best Film.

"Grupa udaje się w pasmo górskie, w którego lasach, jak mówi legenda, czai się coś tajemniczego. AJ i jego najbliżsi muszą stawić czoła dawnym lękom. Tylko czy uda im się wydostać z gór, zanim staną się kolejnymi ofiarami?" - czytamy dalej.

"Wolf Mountain". Obsada i twórcy

W filmie występują m.in. Keli Price (także autor scenariusza!), kubańsko-amerykańska celebrytka i wokalistka Manu Trevejo oraz prawdziwe legendy krwawych serii - Danny Trejo ("Maczeta") i Tobin Bell ("Piła").

Za kamerą stanął David Lipper ("Death Link").

"Wolf Mountain". Gdzie można obejrzeć?

Film można zobaczyć na platformach Player, CANAL+ online, Polsat Box Go, Rakuten TV, PlayNow, Cineman.