"Marcel Muszelka w różowych bucikach" - o czym jest?

Starający się przebić filmowiec Dean (scenarzysta i reżyser Dean Fleischer Camp) wprowadza się do wynajętego na Airbnb mieszkania i szybko odkrywa, że nie jest w nim sam. Mieszka tam już Marcel (Jenny Slate), urocza mała muszelka, wraz ze swoją babcią Connie (Isabella Rossellini) i kłaczkiem Alanem.

Niegdyś należeli do licznej społeczności muszli, ale teraz Marcel i Connie żyją samotnie, jako jedyni ocaleni z tajemniczej tragedii. Zauroczony nowym, niezwykłym przyjacielem, Dean zaczyna filmować Marcela i jego babcię, zdobywając błyskawiczną sławę w sieci, która na zawsze zmienia ich życie. Czy odkrycie nowych możliwości i rzesza superfanów wystarczą, by Marcel odnalazł utraconą rodzinę?

"Marcel Muszelka w różowych bucikach" - fenomen

Wzruszająca, zaskakująca i zachwycająco wykonana produkcja "Marcel Muszelka w różowych bucikach" to fabularna adaptacja serii popularnych krótkich filmów Deana Fleischera Campa i Jenny Slate oraz książek z listy bestsellerów "New York Timesa". To także debiut najpopularniejszego mięczaka internetu na wielkim ekranie.

Film łączy animację poklatkową i tradycyjną oraz występy aktorskie. Główne role w tej optymistycznej i zabawnej produkcji o charyzmatycznym Marcelu grają Isabella Rossellini, Rosa Salazar, Thomas Mann i Lesley Stahl.